Calciomercato Sassuolo, fenomeno Lauriente: quanto vale e possibile futuro

Il Sassuolo si gode Armand Laurientè, l’esterno francese accresce il proprio valore di mercato di partita in partita. Il suo valore supera già i 15 milioni di euro.

Una stagione di delizie quella di Armand Laurientè, ennesimo colpo di scouting messo a segno dal Sassuolo quest’anno. L’esterno francese ha avuto un impatto determinante alla sua prima stagione in Serie A, i suoi numeri recitano, infatti, che in 19 partite disputate sono arrivati 9 gol e 7 assist, il francese inoltre, è il terzo giocatore che è riuscito a mettere a segno il maggior numero di dribbling riusciti, alle spalle di Leao e Kvaratskhelia.

Una vera e propria fortuna per il club neroverde che ha mostrato ancora una volta l’estrema lungimiranza nell’individuare talenti giovani. Laurientè è oramai un vero e proprio punto fisso per la formazione di Dionisi che non riesce più a fare a meno di lui, infatti, il francese risulta essere uno dei pochi giocatori rimasti nel campionato italiano capace di puntare e saltare il proprio avversario, giocatore che non tutte le squadre possono vantare di avere in rosa.



Il valore di mercato dell’esterno francese sembra crescere a vista d’occhio, il Sassuolo lo aveva prelevato la scorsa sessione di calciomercato estiva dal Lorient per una cifra complessiva di 2 milioni di euro, più un 20% su una sua futura rivendita. Il club neroverde non si è ancora sbilanciato sull’attuale costo del cartellino del francese, ma secondo testate come trasfermarket il suo valore attuale supererebbe i 15 milioni di euro. Fatto sta che, viste le premesse, il valore del calciatore potrebbe subire un ulteriore variazione in positivo a fine stagione.



Sul calciatore sembra esserci un forte interessamento da parte del Napoli, con il Ds Giuntoli che avrebbe già pronto un piano per portarlo in quella che sarà di fatto la prossima squadra campione d’Italia. Il Napoli quasi sicuramente in estate dirà addio ad Hivring Lozano, che è stato sul piede d’addio già in diverse occasioni. Attualmente il valore del messicano si aggirerebbe intorno ai 20/25 milioni di euro, a questi si aggiungerebbero gli introiti della vittoria dello scudetto più quelli del cammino in Champions, con i quali il Napoli potrebbe di fatto ufficializzare una concreta proposta al Sassuolo per strappare il gioiellino francese alla concorrenza.