Calciomercato: saltato definitivamente scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter

Fumata nera. Tutti e due i giocatori stanno tornando nelle rispettive squadre. Ecco le future mosse delle società.

Tutto come prima. Dopo due giorni e mezzo di trattative, l’affare che avrebbe dovuto portare Spinazzola all’Inter e Politano alla Roma è definitivamente saltato.

Le parti non hanno trovato l’accordo sull’eventuale minutaggio, e sulle partite giocate anche, che avrebbe obbligato entrambe al successivo acquisto.

I due giocatori sono ora di ritorno ai punti di partenza. Spinazzola si è imbarcato alle 16 da Linate, dichiarando di pensare solamente al Genoa, prossima avversaria della Roma. Politano, invece, è rimasto a Roma per motivi personali. Dovrebbe lasciare amaramente la Capitale tra questa sera e domani mattina.

ULTIMO SPIRAGLIO- Non è però tutto perduto. Secondo ultime indiscrezioni, la Roma sarebbe comunque interessata a Politano, purchè in prestito secco.

I FATTI- Ma andiamo con ordine. L’altro ieri sembrava tutto fatto. I giocatori erano atterrati nelle nuove realtà per sostenere le visite mediche. Per Politano, emozionatissimo all’arrivo e scoppiato in lacrime all’annuncio del fallimento dell’operazione, non ci sono stati problemi di alcun tipo. Per Spinazzola, invece, si. Svolte le visite mediche, la firma sul contratto tardava ad arrivare. In serata, poi, l’Inter aveva richiesto altri test fisici da effettuare la mattina seguente al centro sportivo Suning. L’Inter cerca poi di cambiare la formula dell’operazione cercando di tramutare l’obbligo di riscatto in un diritto. Petrachi non ci sta. E qui cade il vaso. Seguono poi due giorni di trattative frenetiche per salvare il salvabile. Si litiga poi anche sulle partite giocate che farebbero diventare effettivo il prestito. I nerazzurri dicono 15/16, ma ai giallorossi non va bene. Questo il riassunto di un’assurda vicenda di mercato.

