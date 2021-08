Calciomercato Roma: sfida all’Atalanta per Abraham! Alternative Isak, Belotti, Icardi, Zapata e Seferović

La Roma si anticipa già per pensare al dopo Edin Džeko. I giallorossi sfidano l’Atalanta per accaparrarsi Tammy Abraham del Chelsea. Non mancano però le alternative come Dúvan Zapata o Andrea Belotti. Il sogno è sempre Mauro Icardi che non sta trovando tanto spazio al PSG. Si aggiungono anche i nomi di Alexander Isak e Haris Seferović.

La Roma è tra le più attive del calciomercato. La sconfitta per 5-2, in amichevole contro il Betis Siviglia, ha fatto capire come manchi ancora qualcosa alla squadra di José Mourinho. La squadra, tra l’altro, è rimasta in 8 uomini per l’espulsione di tre giocatori. Le partite pre-campionato hanno fatto capire come, in alcuni reparti, la coperta sia troppo corta.

Sicuramente la Roma starà pensando al nuovo attaccante. La permanenza di Edin Džeko appare tutt’altro che scontata. Il bosniaco è in ottica Inter che cerca a tutti i costi un nuovo sostituto di Romelu Lukaku. L’ex Manchester City sembra essere vicinissimo ai nerazzurri e la Roma dovrà pensare ad un nuovo attaccante da acquistare. Le alternative, però, non mancano.

Foto di Abraham

Roma, complicato per Abraham: l’Atalanta sembra avantaggiata

La Roma irrompe in una trattativa dell’Atalanta per Tarry Abraham. L’attaccante del Chelsea era seguito dai bergamaschi ma ora è piombata anche la Roma. I nerazzurri sembrano essere leggermente favoriti, specie con la partenza di Dúvan Zapata. Il colombiano potrebbe essere tanto l’alternativa a Lukaku così come anche per il dopo Džeko. La Dea non fa sconti e vuole 40 milioni per il proprio attaccante.

Tra gli italiani c’è anche il neocampione d’Europa, Andrea Belotti. Il Gallo del Torino sembra in uscita ma ha già rifiutato un’offerta dello Zenit. La Roma potrebbe pensarci visto che il giocatore non ha ancora parlato di rinnovo. Per liberarlo serviranno non meno di 14 milioni di euro. Le alternative vengono anche dall’estero. Mauro Icardi è un pallino fisso della Roma. Con l’arrivo di Lionel Messi al PSG, l’argentino ha ancora meno spazio del solito.

Utilizzato solo pochissime volte, non è un’utopia pensare al ritorno di Icardi in Serie A ed il club francese ha bisogno anche di monetizzare. Non mancano anche le scommesse. Un nome che piace è il giovane Alexander Isak della Real Sociedad.

Lo svedese classe 99 era già stato cercato in passato dalla Roma. Il suo nome ritorna in voga ma su di lui c’è anche il Borussia Dortmund. La Roma potrebbe anche affidarsi all’esperienza di Haris Seferović del Benfica. L’agente, Fali Ramadani, lo ha proposto al club capitolino ma c’è anche la concorrenza del Wolverhampton.

