Calciomercato Roma: Zagadou nome nuovo per la difesa

Giallorossi scatenati sul mercato: per completare il reparto difensivo si pensa a Zagadou, attualmente svincolato.

Settimana di fuoco per la Roma di Josè Mourinho che si sta prendendo la scena per i molteplici colpi ad effetto che la società giallorossa sta preparando.

Dopo l’arrivo di Paulo Dybala, la concentrazione dei dirigenti capitolini è rivolta alle zone di centrocampo e difesa. Se in mezzo al campo, l’idea principale sembrerebbe quella di tentare l’assalto a Georgino Wijnaldum, del Paris Saint Germain, in difesa il nome nuovo è quello di Dan-Axel Zagadou.

La Roma non ha bisogno di un difensore titolare, né vuole svenarsi in trattative che potrebbero comportare esborsi importanti o aste anche perché il tridente difensivo titolare dovrebbe restare lo stesso dello scorso anno.

Però, c’è da aumentare la profondità della rosa e per tale motivo l’idea low cost di ingaggiare il difensore francese, svincolatosi dal Borussia Dortmund, sta prendendo quota.

Zagadou è un calciatore ancora giovane, classe 1999, e porta con se l’esperienza di aver vestito una maglia importante come quella del Borussia Dortmund. Nelle ultime settimane, il calciatore è stato offerto anche all’Inter che non sembra, però, voler affondare il colpo visto il grande interesse per Milenkovic della Fiorentina.

Per tale motivo, la Roma sembra essere la favorita per l’acquisto del calciatore e l’entourage di quest’ultimo si è detto ben disposto a iniziare i colloqui con la squadra allenata da Mourinho.

La Roma è assoluta protagonista dell’ultima settimana di mercato e non vuole smettere di far parlare di sé.