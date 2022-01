Calciomercato Roma: Villar e Borja Mayoral al Getafe, Calafiori in prestito al Genoa e Reynolds all’estero

Calciomercato Roma, Thiago Pinto sfoltisce la rosa: Villar e Borja Mayoral si accasano al Getafe. Calafiori in prestito al Genoa. Anche Reynolds in uscita. Va all’Anderlecht.

Tempo di liberarsi degli esuberi per la Roma: il DS Thiago Pinto sta lavorando alla cessione di alcuni elementi che con Mourinho hanno trovato poco spazio. In primis, la coppia di spagnoli Villar-Borja Mayoral.

Entrambi sono destinati al Getafe: l’attaccante, ex Real Madrid, si trasferisce nuovamente in Spagna con la formula del prestito secco. La Roma gli concede la possibilità di rimettersi in gioco, dopo che in questa prima parte di stagione Mayoral ha subito la concorrenza di Shomurodov e Abraham, venendo poco chiamato in causa. Alla fine del prestito, non essendo di proprietà giallorossa, Mayoral tornerà al Real Madrid, venendo poi girato nuovamente in prestito.

Formula del prestito, ma con diritto di riscatto, per Gonzalo Villar, che dopo una prima stagione molto positiva agli ordini di Fonseca, è sparito dai radar: zero presenze in campionato, con Mourinho che gli ha concesso spazio solo in Conference League. Per lui, possibile un prestito con diritto di riscatto fissato a 4-5 milioni.

Chi tornerà sicuramente alla casa base è Riccardo Calafiori: il terzino si accasa in prestito secco, fino a giugno, al Genoa, con l’obiettivo di crescere e accumulare minuti. Va in prestito anche Bryan Reynolds, che non è riuscito a trovare lo spazio auspicato.

Per lui si è fatto avanti l’Anderlecht, che fino a fine stagione si farà carico di pagargli l’ingaggio da 600.000 netti. Così la squadra di Mourinho si libera di alcuni “esuberi” e accoglie le nuove leve, Oliveira e Maitland-Niles.

