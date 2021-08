Calciomercato Roma: Tiago Pinto a Londra per Abraham, alternativa Lacazette

I giallorossi iniziano la propria “missione londinese” per trovare il sostituto di Edin Dzeko.

Mason Mount e Tammy Abraham festeggiano.

Dopo sei stagioni consecutive con la maglia della Roma, Edin Dzeko non figurerà più nella lista dei giocatori pronti a difendere la maglia giallorossa nel prossimo campionato.

199 presenze e 85 gol dopo, il bosniaco accetta la sfida propostagli dall’Inter e si é accasato alla sponda neroazzurra di Milano con un biennale da 6 milioni a stagione.

I giallorossi, adesso, hanno disperato bisogno di un’attaccante e i nomi trapelati in questi giorni regalano a Mourinho la possibilità di poter usufruire, comunque, di profili interessanti.

Due, peró, sembrano in cima alla lista e lo attesta il fatto che Tiago Pinto in persona sia andato a Londra per avere da vicino informazioni.

In pole c’é Tammy Abraham, giovane attaccante del Chelsea che, con l’arrivo di Lukaku, vede praticamente ridotte al minimo le speranze di giocare.

Sul ragazzo già l’Atalanta si era mossa con grande anticipo e con la sicurezza di poter strappare l’accordo solo nel caso in cui Zapata fosse andato all’Inter, ma la Roma potrebbe giocare d’anticipo.

I blues sono ben disposti a trattare con la Roma sulla base di almeno 30-35 milioni di euro che i capitolini sono disposti a spendere per ottenerlo.

Abraham ha dimostrato di essere un giocatore che può, tatticamente, imparare a fare i movimenti, ormai collaudati da anni, di Dzeko e l’agilità non gli manca.

Nonostante ció, la presenza di Pinto a Londra non esclude anche un qualche contatto con l’Arsenal per capire concretamente quante sono le possibilità di accaparrarsi Alexandre Lacazette.

Il francese é sicuramente, per esperienza e forza, uno degli attaccanti più richiesti nell’ultimo periodo e i giallorossi lo mettono in cima alla lista dei propri desideri.

Tutti gli indizi portano all’acquisto di Abraham dal Chelsea, ma la Roma, in questa sessione di mercato, ha già stupito e potrebbe farlo ancora.

