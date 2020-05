Calciomercato Roma: si seguono Gaiach e Biraghi

Nella corsa all’argentino del San Lorenzo si iscrivono pure i giallorossi, che puntano anche l’esterno dell’Inter

Non smettono di susseguirsi i nomi per il mercato estivo in ottica Roma. Gli ultimi sono quelli di Cristiano Biraghi e Adolfo Gaich.

Il primo è di proprietà della Fiorentina, ma da giugno indossa (in prestito) la maglia dell’Inter. I nerazzurri, tuttavia, non sembrano intenzionati a riscattarlo. Ecco allora che Petrachi ci sta pensando. Le corsie laterali saranno infatti al centro del mercato giallorosso. Quella destra è alla ricerca di un profilo di valore, mentre quella a sinistra di un sostituto per Kolarov. Il serbo ha 35 anni e la prossima stagione non potrà ovviamente giocare tutte le partite. Biraghi potrebbe dunque essere la soluzione.

I destini di Roma e inter potrebbero anche incrociarsi. O meglio, scontrarsi. Entrambe sono infatti fortemente interessate a Adolfo Gaich. L’attaccante classe ’99 del San Lorenzo è uno dei talenti più cristallini del campionato argentino. La Beneamata al momento risulterebbe essere in vantaggio, come confermato da Marcelo Tinelli, presidente del club argentino. Roma e Inter non sono però le uniche candidate. In Italia ci sono anche Milan e Atalanta, mentre sono numerose le corteggiatrici in Europa. In Spagna pronte ad accoglierlo sono Siviglia e Valencia, mentre in Inghilterra Leeds (del presidente italiano Andrea Radrizzani e primo in Championship con un punto di vantaggio) e West Bromwich. Il San Lorenzo ha attuato una clausola rescissoria di 15 milioni. Clausola a cui non intende per nessuna ragione venire a meno, come testimoniato dal rifiuto di 10 milioni proposti dal Bruges.

