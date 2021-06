Calciomercato Roma, clamoroso: Mourinho può portare Sergio Ramos!

Una vera e propria notizia scuote l’ambiente capitolino. José Mourinho vorrebbe Sergio Ramos alla Roma. Lo storico difensore del Real Madrid è in uscita dal club spagnolo e il Number One vorrebbe portarlo con sé. Sul giocatore c’è anche il pressing del Siviglia.

José Mourinho vuole rifondare la Roma. Dopo un settimo posto molto deludente, i giallorossi devono risalire la china e rilanciarsi in campionato per riacciuffare la Champions League. Al timone c’è lo Special One che ha già in mente diversi nomi per poter rinforzare la squadra che farà l’esordio nella nuova competizione della Conference League. Mourinho, quindi, vorrà portare la sua esperienza da grande allenatore nel suo nuovo club.

Il portoghese non può che rivolgersi alla squadra che ha già allenato in passato, ossia il Real Madrid. La Roma ha seguito diversi giocatori dei Blancos tra cui anche Isco. C’è però un nome che, nelle ultime ore, ha infiammato Trigoria e si tratterebbe dello storico difensore Sergio Ramos. Lo spagnolo è in scadenza con il Real Madrid e non sembrano esserci ancora cenni di intesa per il rinnovo.

Roma, Sergio Ramos resta un sogno

Sergio Ramos non ha bisogno di presentazioni. Una vita passata con la maglia madrilena dove ha vinto di tutto. Secondo alcune fonti a contattare il difensore sarebbe stato chiamato da Mourinho in persona, visti gli ottimi rapporti tra i due. Tra 18 giorni il giocatore sarà ufficialmente svincolato ed il tecnico ex Tottenham avrebbe sondato il terreno senza proporre una vera e propria offerta.

Sul difensore però non c’è solo la Roma. Anche il Siviglia , infatti, spera nello stesso colpaccio. Difficilmente, quindi, Sergio Ramos continuerà la sua avventura a Madrid e la Roma spera di portare avanti una trattativa che, comunque, resta abbastanza complessa. La piazza romanista, però, continua a sognare.

