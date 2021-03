Calciomercato Roma: possibile doppia offerta alla Fiorentina per Castrovilli e Vlahovic

La Roma vuole far spesa a Firenze e, in attesa di scoprire le mosse per il mercato in uscita, l’idea sarebbe quella di presentare una doppia offerta per Castrovilli e Vlahovic.

Castrovilli nel mirino della Roma

Fiorentina-Roma non solo in campo, ma anche sul mercato.

A poche ore dall’inizio del turno infrasettimanale che coinvolgerà entrambe le società in un delicatissimo confronto, lo staff giallorosso coglierà l’occasione per visionare più da vicino due possibili colpi del mercato estivo.

Fonseca, in conferenza stampa, ha espresso la sua ammirazione riguardo i componenti della rosa della Fiorentina, ma, in particolar modo, la società sta monitorando il centrocampista Gaetano Castrovilli e la punta Dusan Vlahovic.

L’elegante centrocampista italiano, che quest’anno ha ereditato la 10 di una grande bandiera gigliata come Giancarlo Antognoni, è sicuramente l’oggetto del desiderio di molti club italiani ed esteri, ma la preferenza della società Viola è quella di costruire un progetto attorno a lui.

Non è detto, però, che Castrovilli non possa farsi affascinare dalla possibilità di giocare le coppe europee ed il prezzo di base è sui 40 milioni. Commisso non svenderà il suo gioiello e la Roma è avvisata.

Leggermente più bassa la valutazione del serbo Dusan Vlahovic che potrebbe diventare uno dei possibili sostituti di Edin Dzeko, qualora il bosniaco decidesse di non far più parte della rosa capitolina.

Il numero 9 Viola è valutato sui 30 milioni, ma la cifra potrebbe abbassarsi con l’utilizzo di contropartite tecniche come Florenzi, Calafiori o Juan Jesus.

La Fiorentina ha in mente una rifondazione e potrebbe aver bisogno di monetizzare, ma per convincere Commisso a vendere i suoi due giovani ci vorrà un’offerta davvero irrinunciabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS