Calciomercato Roma: piace Christie

Altro nuovo nome per i giallorossi.

Siamo ormai giunti, tra una trattativa sfumata e altre mai veramente approfondite, a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato. E la Roma ancora deve operare.

La ricerca di un esterno d’attacco per sostituire Zaniolo è cosa nota. Come detto, e ribadito più volte, da Paulo Fonseca, però, servono (minimo) due giocatori. Si, ma in che ruolo? Terzino, centrocampista per sostituire Diawara ( ancora da confermare l’entità dell’infortunio, ma l’assenza comunque è certa) e, giustappunto, ala.

DUE PICCIONI CON UNA FAVA- Due problemi la società giallorossa potrebbe averli risolti, almeno sulla carta, con un colpo solo.

Secondo quanto filtra nelle ultime ore, la Roma sarebbe interessata a Cyrus Christie.

27enne inglese naturalizzato irlandese, Christie attualmente milita nel Fulham, in Championship dove la società londinese è terza in classifica. Ciò che più interessa al direttore sportivo Petrachi è la sua duttilità. Può infatti essere schierato sia come esterno d’attacco che come terzino.

ALTRO OBIETTIVO, ALTRA SFIDA- Dopo la sfida per Ibanez, la Roma è pronta a sfidare nuovamente il Bologna per un altro obiettivo.

Simon Bayliff, agente del giocatore, ha dichiarato che sia i giallorossi che la società emiliana hanno mostrato interesse per il giocatore. Il procuratore ha poi precisato che la possibilità di un affare sarà solamente per la finestra di giugno.

SOCIAL, CHE PROBLEMA- Se l’irlandese dovesse vestire la maglia giallorossa e venisse impiegato come terzino, Florenzi scenderebbe ancora di più nelle gerarchie di Fonseca.

Non è mistero infatti che il tecnico portoghese, protagonista (forse) di uno scivolone social ( sembrerebbe aver approvato con un “like” il sogno di un tifoso su un’eventuale cessione del capitano giallorosso) non veda Florenzi come un’ala e, probabilmente, neanche come terzino.

A proposito di problemi. Oltre a questo episodio, tra i tifosi social giallorossi tiene banco un’altra polemica. Quella del ( sempre presunto) “like” di Totti ad un posto celebrativo della vittoria bianconera in Coppa Italia di giovedì pubblicato da Buffon.

Per ora, l’indimenticato capitano non ha dichiarato nulla in merito.

