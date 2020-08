Calciomercato Roma: Perotti vicino all’addio, due squadre sull’argentino. Si osserva Kedziora della Dinamo Kiev

L’esterno argentino è nella lista degli esuberi. Interesse per il terzino polacco

Sirene turche per Diego Perotti. L’esterno argentino è reduce da una stagione complicata, complici i tanti e sempre presenti infortuni. Per lui la Roma sta cercando da tempo una sistemazione, che potrebbe essere stata trovata. Come riportato da Skor Gazetesi il Fenerbahce sarebbe fortemente interessato. Il club turco nei prossimi giorni formulerà un’offerta ufficiale.

Offerta che potrebbe arrivare anche dall’Arabia Saudita. Anche l’Al-Shabab è infatti interessato al 32enne. La società avrebbe offerto un ingaggio da 2,5 milioni a stagione, ma Perotti, fa sapere il Corriere dello Sport, ne chiede 500.000 in più. Stando a quanto riportato da Sercan Hamzaoğlu, giornalista turco esperto di mercato, l’accordo con il Fenerbahce sarebbe molto vicino. Diego Perotti è sempre più vicino a lasciare la Roma.

Il club giallorosso, intanto, studia anche colpi in entrata. Uno di questi potrebbe essere Tomasz Kedziora. Per il terzino destro della Dinamo Kiev sembrerebbero essere stati avviati i contatti, riporta Alfredo Pedullà. In questa stagione, il 26enne polacco ha collezionato diciassette presenze e due assist con la maglia del club ucraino.

