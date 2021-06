Calciomercato Roma: obiettivo Kostic

La roma punta Filip Kostic. Mourinho vuole un rinforzo sulle fasce e ha chiesto alla dirigenza uno sforzo per prendere l’esterno serbo dell’Eintracht.

A tutta su Filip Kostic: è il serbo uno degli obiettivi principali di calciomercato della nuova Roma di Josè Mourinho. Giocatore classe 1993, Kostic disputa il campionato tedesco da diverse stagioni. Con l’Eintracht quest’anno ha disputato 30 partite in campionato, mettendo a segno quattro gol e la bellezza di 17 assist, che lo rendono il secondo miglior assistman della lega tedesca dopo Muller.

Kostic è da tempo sul taccuino di diverse squadre, tanto che già nelle passate stagioni sulle sue tracce si erano mossi club come Milan e Napoli, senza mai approfondire realmente il discorso. Ora lo punta la Roma su precisa indicazione di Mourinho, il quale vorrebbe un rinforzo sulla fascia da affiancare a Spinazzola. Sia Kostic che Leo sono esterni duttili, dunque interscambiabili sulle due corsie.

La Roma è pronta ad investire su Kostic 15 milioni più eventuali bonus. Una valutazione che non soddisfa appieno l’Eintracht, che per la sua freccia serba ne ha sempre chiesti almeno 25. I teutonici puntano a scatenare un’asta, consci che forse non riusciranno più a trattenere Kostic, dopo l’ottima stagione disputata. La Roma, dal canto suo, può spendere la carta Under, giocatore molto gradito a Oliver Glasner, neotecnico del Francoforte.

Sul ragazzo, infatti, si muovono anche Lazio ed Inter, con i nerazzurri che hanno come priorità la fascia destra, dopo la partenza ormai ineluttabile di Hakimi, ma di certo non disdegnerebbero un rinforzo di simile spessore sulla fascia opposta. Per ora nessuno si muove e diviene dunque essenziale anticipare i tempi. Kostic rientra nelle fantasie di Mourinho, che sta cercando di costruire nella capitale una squadra sin da subito in grado di competere. E qualcosa ci dice che ci riuscirà Kosti(c) quel che Kosti(c).

