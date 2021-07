Calciomercato Roma: Maksimovic alternativa a Xhaka

Calciomercato Roma: Nemanja Maksimovic può essere l’alternativa a Granit Xhaka. Il serbo è valutato 15 milioni di euro dal Getafe.

L’accordo col giocatore c’è, ma manca l’intesa col club: così brevemente può riassumersi la trattativa per Granit Xhaka che vede coinvolte Arsenal e Roma. Una trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo già qualche settimana fa, quando voci di corridoio parlavano di un Xhaka pronto a sbarcare in Italia per sostenere le visite mediche col club giallorosso in seguito all’eliminazione della Svizzera ad Euro 2020, ma che in realtà si trova attualmente in una situazione di stallo a causa delle richieste dei Gunners che vorrebbero 20 milioni di euro, anziché i 15 offerti dalla Roma, per lasciar partire il proprio giocatore.

Calciomercato Roma: Maksimovic del Getafe se non arriva Xhaka dall’Arsenal.

Una richiesta, quella dei londinesi, chiaramente fuori portata per le casse della famiglia Friedkin la quale, attraverso la figura del DG Tiago Pinto, ha già fatto sapere al club d’oltremanica che non ci saranno rilanci. Nel caso in cui non si dovesse trovare un punto d’incontro, la Lupa è infatti pronta a guardare altrove per soddisfare le richieste di José Mourinho che, con Veretout a mezzo servizio, chiede a gran voce un centrocampista esperto ed affidabile.

In tal senso, l’alternativa al classe ’92 dei Gunners sembrerebbe essere Nemanja Maksimovic del Getafe. Il centrocampista serbo, in Spagna dal 2017, piace infatti molto al tecnico portoghese ex Inter e Real Madrid che avrebbe visto in lui le caratteristiche giuste per le sue idee di gioco.

Il 26 enne di Belgrado è valutato dal suo club 15 milioni di euro, vale a dire la stessa cifra offerta all’Arsenal per Xhaka il cui arrivo a Trigoria si fa sempre più improbabile. Roma e Getafe sono quindi in continuo contatto per valutare la fattibilità dell’affare Maksimovic il quale potrebbe sbarcare in Italia già nelle prossime settimane.

