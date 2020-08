Calciomercato Roma: la Juve su Dzeko. Il Celtic vuole Olsen, l’Atalanta resta vigile su Florenzi

Il centravanti bosniaco piace anche all’Inter. L’estremo difensore svedese potrebbe andare in Scozia, mentre l’ex capitano continua ad essere apprezzato dalla Dea

Nonostante la Roma abbia più volte dichiarato di voler tenere Edin Dzeko, intenzione ribadita anche dal diretto interessato, sul centravanti bosniaco continuano a metterci gli occhi altri grandi club. Da tempo c’è l’Inter, invitata da Antonio Conte a riprovare l’affondo non riuscito (per un filo) la scorsa estate. Come riportato da Sportitalia, però, ai bianconeri si aggiunge anche la Juve.

Per il reparto offensivo, il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe sondando sia il capitano giallorosso, pare espressamente chiesto dal neo tecnico Andrea Pirlo, sia il ritorno di Alvaro Morata. Secondo l’emittente l’intenzione della Vecchia Signora è seria. Paratici ha infatti avviato i contatti con l’ad giallorosso Guido Fienga, grazie all’intermediazione di Gabriele Giuffrida.

Il procuratore di Antonio Mirante e Diego Perotti in questi giorni sta fungendo da punto di riferimento per il mercato in casa Roma. Inoltre, è stato incaricato da Fienga di sondare il terreno per un eventuale arrivo di Paratici, suo amico, dietro la scrivania di Trigoria.

ADDII – La partenza di Edin Dzeko è tutt’altra che certa, come lo è la permanenza in giallorosso di Robin Olsen e Alessandro Florenzi. Per il portiere svedese – di rientro dal prestito al Cagliari, con il quale potrebbe esserci un intreccio di mercato -, c’è un’offerta del Celtic. La proposta formulata dal club scozzese è però ben al di sotto della richiesta romanista, riporta Mario Giunta di Sky Sport.

E sempre l’emittente satellitare rilancia l’interesse dell’Atalanta per l’ex capitano. Già a gennaio Gasperini provò a portarlo a Bergamo, ma alla fine il numero 24 giallorosso si accasò al Valencia. Il club spagnolo non lo ha però riscattato, e l’esterno è alla ricerca di un’occasione per rilanciarsi. Sarà con la maglia della Dea? Vedremo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS