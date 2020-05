Calciomercato Roma: Kluivert parte e arriva Kean? Spunta Alas come vice – Kolarov, occhi anche su Boga

L’olandese potrebbe partire, al suo posto l’ex Juve. Il terzino dello Sporting Lisbona interessa anche all’Inter. Lotta anche per l’esterno del Sassuolo, su di lui c’è il Napoli e Everton

Seppur ancora non si sappia quando (e se) ci sarà il calciomercato, le società iniziano a programmare il loro futuro. Lo inizia a programmare soprattutto la Roma. La società giallorossa, tra necessità di vendere per fronteggiare le perdite preannunciate della semestrale, e tra il bisogno di affidare a Fonseca una squadra più competitiva per la prossima stagione, si candida ad essere una delle più attive.

REGIA OLANDESE – Fare cassa, si diceva. Tra i giocatori che più si candidano a lasciare la Capitale ci sono i due esterni di “lunga data”: Cengiz Under (elogiato giorni fa da Totti, che lo ha paragonato a Recoba) e Justin Kluivert. L’olandese, secondo quanto riportato da “La Nazione”, potrebbe essere un altro indiziato a partire. Per lui ci sarebbero diversi club di Premier. Ad amministrare il futuro del classe ’99 è Mino Raiola. Quel Mino Raiola che detiene la procura di Moise Kean, già cercato dalla Roma in passato. L’attaccante ex Juve è attualmente in uscita dall’Everton. Con il club inglese il rapporto è ingarbugliato, sia per la stagione sottotono e sia, soprattutto, per la festa organizzata durante la quarantena. Super Mino gestisce anche Bonaventura. L’ex Atalanta è in uscita dal Milan e, come Kean, è da tempo oggetto del desiderio giallorosso. Attenzione però al Torino, seria indiziata ad accapparrarsi il centrocampista. Che possa crearsi un domino di mercato? Tutto lascerebbe presagire che le possibilità ci sono.

C’È CHI SCENDE E C’È CHI SALE – Un altro nome che circola intorno alla Roma da tempo è quello di Jeremy Boga. L’esterno del Sassuolo è da tempo sul taccuino di Gianluca Petrachi. Il francese, però, è di proprietà del Chelsea, che lo vorrebbe riportare sulle sponde del Tamigi esercitando il diritto di recompra di 15 milioni. Secondo quanto riportato dal portale goal.com, sul classe ’97 c’è anche il forte interesse di Everton e, in casa nostra, del Napoli. Petrachi, comunque, potrebbe far leva sul buono rapporto con i Blues (nato per l’affare Zappacosta) per portare l’esterno d’attacco in giallorosso.

ESTERNI, CHE LAVORO – Se gli esterni alti escono, quelli bassi entrano. Un nodo importante da sciogliere è quello del vice – Kolarov. Nelle ultime ore, riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, la Roma avrebbe inserito nella lista dei candidati anche Marcos Acuna. Il terzino argentino dello Sporting Lisbona è conteso anche dall’Inter. In questa stagione ha disputato 28 gare, fornendo un assist e trovando il goal in due occasioni. Il prezzo del cartellino è di 12 milioni di euro.

