Calciomercato Roma: idea Sorloth

Calciomercato Roma: Alexander Sørloth entra nel mirino dei giallorossi. Il norvegese è in uscita dal Lipsia che chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per lasciarlo andare.

Trasferitasi da poche ore a Faro, in Portogallo dove svolgerà la seconda parte del ritiro estivo precampionato, dopo la prima svolta a Trigoria, la Roma della famiglia Friedkin continua a guardare attentamente al mercato per soddisfare le richieste del suo allenatore, José Mourinho che, dopo aver chiesto un difensore centrale (Lenglet), un centrocampista (uno tra Xhaka e Maksimovic) e un attaccante esterno (Shomurodov) vorrebbe inserire in rosa anche una prima punta da accostare a Dzeko e Borja Mayoral.

Calciomercato Roma: Mourinho chiede Sorloth per l’attacco.

Il nome, che in tal senso sarebbe finito nella lista dei desideri del tecnico portoghese, è quello di Alexander Sorloth, attaccante norvegese attualmente in forza al Lipsia di Jesse Marsch che, stando a quanto giunto dalla Germania nelle ultime ore, sarebbe finito sul mercato a causa di una stagione molto al di sotto delle aspettative che lo ha visto andare in rete appena 6 volte in 35 presenze complessive tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.

Un bottino abbastanza magro per un attaccante giunto in terra tedesca dopo aver segnato 33 gol in 49 presenze totali con la maglia del Trabzonspor nella stagione 2019-2020. Una stagione straordinaria che convinse il Lipsia ad acquistarlo a titolo definitivo, per 20 milioni di euro, dal Crystal Palace, club al tempo proprietario del suo cartellino.

Un investimento importante per un giocatore di indubbio talento che però, come detto, ha deluso enormemente le aspettative finendo di conseguenza sul mercato. Il club della Red Bull chiede quindi ora 20 milioni di euro per lasciarlo andare con la Roma che ci pensa e, nel frattempo, prova a chiedere uno sconto per avvicinarsi ad un profilo che in Italia potrebbe fare sicuramente bene. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

