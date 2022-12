Calciomercato Roma, Gennaio 2023: obiettivi, possibili acquisti e cessioni

I giallorossi sono pronti alla ripresa del campionato e restano vigili anche sul mercato: da definire la situazione di Karsdorp, il sogno è sempre Frattesi.

27 punti conquistati, il settimo posto che non può soddisfare a pieno la dirigenza giallorossa ma che non crea allarmismi visto che la zona Champions dista solo 3 punti: questa è la situazione che la Roma troverà quando tornerà in campo per la ripresa del campionato.

La sosta è servita per recuperare le energie e per dare a giocatori importanti la possibilità di rinvigorirsi sia dal punto di vista emotivo (vedi Dybala) sia dal punto di vista fisico.

Servirà, invece, ancora un po’ di attesa per riavere a piena disposizione Georgino Wijnaldum che sarà disponibile in rosa a fine gennaio.

Per questo e per altri motivi, la Roma resta vigilissima sul mercato che a gennaio aprirà la finestra di riparazione, utile per sfruttare nuove occasioni e completare le proprie rose.

Josè Mourinho spera in rinforzi e vorrebbe disfarsi di alcuni esuberi ancora presenti nell’organico. Il sogno resta sempre Davide Frattesi, mentre in attacco qualcuno dovrà fare posto al già acquistato Ola Solbakken.

Da valutare anche la situazione legata a Karsdorp che sembrava uno dei sicuri partenti, ma che negli ultimi giorni sembra poter provare a ricucire il rapporto con la squadra capitolina.

I possibili acquisti della Roma

La lista della spesa di Pinto non è ancora foltissima, ma alcuni nomi trapelati possono essere più che utili alla causa giallorossa.

In primis, c’è da ricordare che un colpo, la Roma, già l’ha piazzato per la sessione di gennaio e si tratta di Ola Solbakken dal Bodo/Glimt. L’esterno offensivo, che all’occorrenza può giocare anche al centro dell’attacco, norvegese è una vecchia conoscenza giallorossa visto che fu protagonista nel clamoroso 6-1 in Conference League nell’umiliante notte di Bodo lo scorso anno.

Solbakken ha già mostrato ottima corsa e grande qualità e per questo è un elemento da tenere costantemente d’occhio nella sua avventura italiana.

Per quanto riguarda la difesa, sono 3 i possibili nomi: Mattia De Sciglio, più che un obiettivo, può diventare un’occasione qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo per Rick Karsdorp.

La Roma si ritroverebbe un terzino affidabile al posto di un probabile partente e Pinto, dunque, non dovrebbe fare tanti sforzi per la ricerca di un sostituto.

L’esperienza di De Sciglio, però, non sembra in cima alla lista dei capitolini che preferirebbero dei profili più giovani come quello di Evan N’Dicka.

Il francese, di origini camerunensi, di 23 anni è in forze all’Eintracht Francoforte ed è un titolarissimo dei tedeschi che gli hanno garantito anche di giocare in Champions League.

Proprio il Francoforte, sfiderà il Napoli agli ottavi di finale e ci sarà modo per visionare questo ragazzo per l’estate. Nonostante ciò, le valutazioni della dirigenza giallorossa potrebbero affrettare l’assalto al giovane difensore che potrebbe diventare un gran colpo per gennaio.

Sempre nel reparto difensivo, c’è anche Josip Juranovic.

Il 27enne lo abbiamo conosciuto al Mondiale dove, con la sua Croazia, ha centrato il terzo posto divenendo uno dei perni della difesa biancorossa.

Il Celtic non può costringere il ragazzo a restare in Scozia, in caso di offerte da grandi campionati, e la Roma si sta muovendo, così come il Torino.

A centrocampo, invece, i nomi sono 2: uno è un sogno che può concretizzarsi, mentre l’altra è una possibile occasione low cost.

Pinto ha aggiunto alla lista il nome di Francisco Alcoron, meglio noto come “Isco”, che ha rescisso il suo contratto ed è attualmente svincolato.

Un giocatore della sua caratura e della sua esperienza, a costo zero, potrebbe rappresentare un vero colpo di mercato.

Nonostante ciò, tutte le energie della Roma sono concentrate su Davide Frattesi del Sassuolo. Il giovane italiano è costantemente corteggiato dai giallorossi e ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia della Roma.

La società neroverde lascia aperta la possibilità di trattare già a gennaio ma, come spesso accade, non fa sconti.

Le possibili cessioni della Roma

Con Solbakken entrato nelle rotazioni dell’attacco giallorosso, potrebbe esserci una cessione proprio in quel reparto.

Il più accreditato è Eldor Shomurodov, seguito da vari club, specie italiani, che potrebbero garantirgli più minuti.

La Fiorentina si è interessata alla situazione del ragazzo, ma sarebbe un rimpiazzo, mentre più concreta è la pista che porterebbe Shomurodov alla Cremonese dove avrebbe ampie chance di giocarsi un posto da titolare.

I Viola guardano in casa Roma, ma il profilo più accattivante è quello di Andrea Belotti. Il “Gallo” non ha affatto brillato in questa prima parte di stagione e l’ambiente giallorosso si aspettava qualcosa di più da un acquisto come lui.

Non è da escludere, dunque, una cessione in caso di offerta economicamente vantaggiosa.

Fanno rumore anche le parole di Stephan El Shaarawy che non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto con la Roma e, anche in questo caso, potrebbe anticipare il suo addio permettendo ai giallorossi di monetizzare una sua eventuale cessione.

Ultimo, ma non meno importante, nodo da sciogliere è quello riguardante Karsdorp. La bufera scatenata dal post partita contro il Sassuolo in poi, ha rotto totalmente i legami tra l’olandese e Josè Mourinho che ha intimato al ragazzo di trovarsi una nuova squadra.

Karsdorp ha varie richieste ma nessuna squadra si è fatta avanti: la più interessante è sicuramente la Juventus che potrebbe scegliere tra lui e Odriozola per rinnovare la batteria di terzini.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni si è tentato un riavvicinamento tra Karsdorp, Mourinho e il gruppo giallorosso e non è da escludere un suo pieno reintegro in rosa.