Calciomercato Roma, futuro Dzeko: spunta l’ipotesi MLS ai Los Angeles Galaxy

Il procuratore del bosniaco, Admir Husaric, sgancia la bomba: “trattativa avviata”. Il bomber andrà in America?

Si prospetta un’altra estate turbolenta per Edin Dzeko e per la Roma che, dopo tante sessioni di mercato in cui sembrava ormai in porto il possibile addio del numero 9, quest’anno potrebbe concretizzare il suo passaggio in un altro club.

Il centravanti bosniaco, infatti, potrebbe essere interessato a chiudere la propria carriera in America con la suggestiva maglia dei Los Angeles Galaxy.

A raccontare di questa possibile trattativa è proprio il procuratore del calciatore giallorosso, Admir Husaric, che conferma di aver parlato più volte con la società californiana e che la trattativa è ben avviata, nonostante non sia ancora andata in porto.

L’addio di Dzeko sembrava cosa abbastanza scontata visti gli scarsi risultati ottenuti quest’anno dalla Roma e la mancata qualificazione sia alla Champions League, che all’Europa League del prossimo anno.

Per molto tempo si è parlato di vari screzi con Fonseca che avrebbero convinto il ragazzo a lasciare la città capitolina, ma l’addio del portoghese in favore del connazionale Josè Mourinho sembrava poter rimescolare le carte in tavola.

L’attaccante sarebbe contento di lavorare con lo Special One, ma allo stesso tempo pensa che il suo tempo a Roma sia finito, rendendo più probabile il suo addio.

Edin Dzeko fa anche parte di quel gruppo di giocatori dall’ingaggio estremamente pesante (7,5 milioni) e la dirigenza giallorossa sta valutando se un suo addio potrebbe effettivamente essere utile per risanare il budget.

L’idea americana è intrigante ed è legata anche ad una scelta familiare. La figlia del bomber, infatti, ha deciso di proseguire i suoi studi a Los Angeles e ciò potrebbe permettere al padre di decidere nel trasferimento ai Galaxy per avvicinarsi alla famiglia.

