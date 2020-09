Ufficiale: Kumbulla alla Roma

ESCLUSIVA AS ROMA Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 17/09/2020 Roma (ITA) Sport Calcio Marash Kumbulla firma il contratto con l\’AS Roma Nella foto: Marash Kumbulla AS ROMA EXCLUSIVE Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 17/09/2020 Rome (ITA) Marash Kumbulla signs a contract for AS Roma In the pic: Marash Kumbulla

E’ arrivata l’ufficialità, la Roma ha acquistato dal Verona il terzino Marash Kumbulla.

Ad annunciarlo è stata la stessa società giallorossa tramite i sui canali social che ha anche illustrato le modalità di acquisto dell’albanese.

Kumbulla, nativo di Peschiera del Garda da genitori albanesi, arriva nella Capitale con la formula del prestito oneroso (2milioni di euro alla società scaligera) fino al 30 Giugno 2022. Fanno il percorso inverso Mert Cetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby utilizzate come contropartite. La società capitolina inoltre si riserva di esercitare il diritto di riscatto del cartellino del giovane terzino con una cifra che si aggira intorno ai 13,5 milioni di euro. Nel caso in cui dovessero andare in porto le condizioni sportive (qualificazione in Champions e presenze) riportate sull’attuale contratto, Kumbulla andrebbe a legarsi con la Roma fino al 30 Giugno 2025.

Marsh Kumbulla, era uno dei pezzi pregiati che offriva l’attuale sessione di mercato, su di lui avevano messo gli occhi l‘Inter e soprattutto la Lazio che era riuscita a strappare addirittura un pre-contratto con l’Hellas Verona. La Roma però con una trattativa solida e veloce è riuscita a vincere questo derby di mercato ed è pronta ad accogliere nella sua rosa un giovane elemento di spessore per il futuro.

