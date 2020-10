Calciomercato Roma, è fatta: arriva Borja Mayoral

Il centravanti spagnolo andrà a ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. Arrivo previsto per domani, giorno dei sorteggi di Europa League

Roma–Mayoral, ci siamo. Il club giallorosso ha trovato l’accordo per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dello spagnolo, pronto a ricoprire il ruolo di vice-Dzeko. L’arrivo dell’attaccante classe 1997 è atteso per domattina alle ore 9:30 all’aeroporto di Ciampino.

Il Real Madrid ha dunque accettato l’offerta dei giallorossi che avevano messo sul piatto un prestito biennale. Il riscatto di Mayoral – che ha dovuto rinnovare il contratto con i Blancos fino al 2023 – dipenderà dalla volontà della Roma. La società capitolina, infatti, potrà decidere se riscattarlo nel 2021 o l’anno successivo.

Se dovesse optare per la prima ipotesi, il club dovrà versare nelle casse madrilene 15 milioni di euro; qualora invece sceglierà il 2022 la cifra ammonterà a 20.Il Real manterrà comunque un diritto di prelazione. Avranno infatti 48 ore per pareggiare qualsiasi offerta recapitata alla Roma in caso di cessione futura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

