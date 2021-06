Calciomercato Roma: obiettivo Demiral della Juventus!

Altro obiettivo della Roma è Merih Demiral della Juventus. Il turco non ha intenzione di rinnovare con i bianconeri, dopo una stagione davvero sottotono. I giallorossi hanno incontrato l’entourage della Juve per trattare del giocatore e i bianconeri hanno già fissato il prezzo.

Tra le tante squadre la Roma è sicuramente la più attiva. La volontà è quella di attuare un cambio radicale anche nell’organico con l’arrivo di José Mourinho. Tanti sono stati i nomi accostati alla Roma tra cui alcuni davvero importanti. Dopo l’illusione del sogno Sergio Ramos, la squadra capitolina ritorna alla carica e continua a seguire diversi profili che sono interessanti.

Cambiamenti anche in porta visto che Pau Lopez sta per fare spazio a Rui Patricio del Wolverhampton. Il portiere è uno degli eroi della Nazionale portoghese e con le sue parate ha contribuito alla qualificazione agli ottavi in un girone di ferro. Un nuovo innesto, però, potrebbe esserci anche a difesa con l’arrivo di un giocatore della Serie A. Si tratta di Merih Demiral, difensore della Juventus.

Roma-Demiral, la Juve vuole 40 milioni

Il classe 98 è in uscita dal club bianconero. Il giocatore non ha brillato come ci si aspettava e l’ex Sassuolo è ormai già con le valige in mano. Per lui si è fatta avanti proprio la Roma che lo vorrebbe in caso di partenza di Chris Smalling. L’inglese, infatti, non è intoccabile per Mourinho e potrebbe dunque lasciare la capitale. Gli agenti di Demiral hanno incontrato la Juventus per discutere di un suo ipotetico rinnovo.

Non si è ancora arrivata alla conclusione ma la Vecchia Signora fissa il prezzo: il giocatore non parte per meno di 40 milioni. Una cifra decisamente alta per la Roma, che non sta affrontando un periodo economico brillantissimo. La società di Trigoria, quindi, dovrà cercare di puntare al ribasso per ottenere il giocatore.

