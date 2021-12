Calciomercato Roma, colpo per Mourinho: preso Maitland-Niles

La Roma si muove in vista del calciomercato invernale: i giallorossi sono pronti a mettere le mani su Ainsley Cory Maitland-Niles, esterno dell’Arsenal che potrebbe arrivare in prestito.

La Roma è vicina ad Ainsley Cory Maitland-Niles. Il Direttore Sportivo Thiago Pinto sta intensificando i contatti con l’Arsenal, per portare il classe ’97 nella capitale. Mitland-Niles è un esterno destro, impiegabile sia come terzino che come laterale di centrocampo.

Quest’anno ha totalizzato appena undici presenze senza segnare, motivo per cui l’ipotesi prestito è la più congeniale, per permettere a lui di avere la continuità necessaria in un’età che coincide con la piena maturazione calcistica, e alla squadra londinese di non dilapidare un proprio prodotto delle giovanili.

I vertici di Arsenal e Roma si stanno incontrando in questi giorni per definire i dettagli del passaggio di Maitland-Niles nella capitale: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze da titolare.

C’è divergenza sulle cifre: la Roma offre 10 milioni per il riscatto, l’Arsenal ne vuole di più. Le sensazioni sono comunque positive. Maitland-Niles pare gradire la destinazione capitolina, persuaso a raggiungere la città eterna da Tammy Abraham, attaccante ex Chelsea, col quale ha stretto forte legame d’amicizia ai tempi del soggiorno londinese.

Mourinho chiede rinforzi, adatti al suo 3-4-2-1, per rendere più competitiva la sua Roma. Mailand-Niles potrebbe essere il primo.

