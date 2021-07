Calciomercato Roma: Mourinho ha scelto Alex Telles come sostituto di Spinazzola

La Roma ha già scelto il vice di Leonardo Spinazzola. Si pensa a Alex Telles, terzino del Manchester United. Potrebbe essere dunque il brasiliano a prendere il posto del laterale italiano, infortunatosi durante l’Europeo. José Mourinho vuole affidarsi al giocatore e dovrà convincerlo ad arrivare nella capitale. La Roma vorrebbe aprire al prestito ma dovrà trovare l’intesa con i Red Devils.

L’ennesimo infortunio per Leonardo Spinazzola ha sicuramente rovinato i piani della Roma. L’ex Atalanta è stato uno dei migliori laterali, non solo dell’Italia, ma anche degli Europei, nonché il più veloce. Nella partita degli ottavi tra Italia e Spagna, il giocatore ha tentato un allungo su un giocatore che gli è costato molto caro. Per lui una rottura del tendine d’Achille e quindi Europeo terminato.

Ma Spina voleva esserci. Il giocatore, anche se con le stampelle, è stato sempre vicino alla squadra senza mai abbandonarla. Adesso, però, il suo rientro potrebbe essere molto tardivo e la Roma non potrà aspettare tantissimo. Per questo motivo che il nome del sostituto viene dalla Premier League è Alex Telles, difensore del Manchester United.

Roma, per Alex Telles solo prestito

Mourinho, già in conferenza, aveva detto di volere un terzino. Tiago Pinto si è messo immediatamente al lavoro per soddisfare la richiesta dello Special One. Rimpiazzare uno come Spinazzola non è di certo cosa facile ed è per questo che l’allenatore si valutano diversi profili. Alex Telles non è stato uno degli uomini più importanti per lo United tanto da collezionare solo 6 presenze in un anno.

Dopo l’esperienza al Galatasaray con Roberto Mancini, il difensore ha avuto una piccola parentesi in prestito all’Inter e poi al Porto. Quella è la sua stagione migliore dove ha collezionato 129 presenze e 21 reti vincendo anche due campionati. In Inghilterra ha avuto poca fortuna e per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A. La Roma ,però, lo prenderebbe ad una sola condizione: col prestito.

Telles è arrivato a Manchester per 16 milioni e bisognerà vedere se gli inglesi sono disposti al prestito con diritto di riscatto. Si attende dunque di capire la formula che impiegheranno gli inglesi per poter lasciare partire il classe 92.

