Calciomercato Premier League: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2022 in Inghilterra

Tutti i migliori giocatori della Premier League in scadenza di contratto a giugno 2022. Da Paul Pogba ad Edinson Cavani.

Non mancano i talenti in Premier League ma non tutti hanno le idee chiare sul rinnovo. Sono tantissimi i giocatori che sono in scadenza l’anno prossima ma che non hanno ancora sancito la sua volontà di voler rimanere. Tantissimi sono i nomi di giocatori che potrebbero fare comodo a diverse squadre. Tra questi configura sicuramente Paul Pogba o anche Alexacandre Lacazette.

Ecco la classifica dei top del campionato inglese che non hanno ancora rinnovato:

Paul Pogba (Manchester United)

Una vera e propria tentazione. Pogba è con la maglia dei Red Devils dal 2016. C’era già stato dal 2009 al 2012 ma poi è ritornato a Manchester dopo che è stato venduto dalla Juventus per la cifra monstre di 105 milioni di euro. La stagione in bianconero è stata fenomenale, tanto che lo United ha sborsato tantissimo per poterlo rivedere giocare. Tuttavia, il francese non ha particolarmente brillato in Premier ed adesso non è sicuro del rinnovo. La Juve resta lì, in attesa di un suo ritorno di fiamma.

Edinson Cavani (Manchester United)

Sempre dallo United anche Edinson Cavani potrebbe non rimanere. Con il ritorno di Cristiano Ronaldo che si è preso anche la sua numero 7, per il Matador non sembra esserci moltissimo spazio. L’uruguaiano, lo scorso anno, ha totalizzato 10 gol in 26 partite. Lontanissimo dai numeri stratosferici prima al Napoli e poi al PSG dove è rimasto per 7 anni. Un attaccante davvero prelibato che potrebbe giocare in qualche big. Anche in questo caso i tifosi del Napoli spererebbero in un suo ritorno, che sembra molto difficile.

Alexandre Lacazette (Arsenal)

Lacazette è sicuramente uno dei migliori attaccanti, insieme ad Aubameyang, dell’Arsenal. Non ha ancora esordito, però, con i Gunners che non hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato. Con una squadra ancora in fondo alla classifica a 0 punti, il francese potrebbe non rinnovare. Le big italiane sono sempre state su di lui, tra cui l’Inter che lo cercava per il dopo Lukaku ma anche la Roma. Il suo valore di mercato non è proibitivo, si aggira attorno ai 28 milioni, e potrebbe essere una buona alternativa.

César Azpilicueta (Chelsea)

In scadenza anche il terzino del Chelsea. Lo spagnolo ha vinto Champions League e Supercoppa europea con i Blues. Azpilicueta è un punto di riferimento per Thomas Tuchel ma, nonostante ciò, non si è ancora parlato ufficiosamente di un rinnovo. Il giocatore della Roja potrebbe scadere, anche perché ha già 32 anni, e sarebbe un rinforzo di grande qualità e di prestigio.

James Rodriguez (Everton)

Non una carriera brillante per James Rodriguez. Il colombiano, dopo le straordinarie prestazioni con il Real Madrid, ha avuto un vero e proprio debacle. La parentesi col Bayern Monaco non è stata molto fortunata, così come il ritorno ai Blancos. Neanche con l’Everton di Rafa Benitez sembra essere tutto rosa e fiori, complici anche i continui infortuni a cui il giocatore è sottoposto. James Rodriguez era stato cercato anche dal Milan che alla fine non ha voluto concretizzare l’offerta. Il suo valore è sceso vertiginosamente ma resta comunque un giocatore dall’indubbio talento.

