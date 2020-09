Calciomercato News: colpo Ruben Dias per il Manchester City

Grande colpo in difesa per il Manchester City, si tratta di : Ruben Dias, in forza al Benfica. La squadra portoghese ha già annunciato di avere già la base di un’accordo con la squadra di Guardiola.

Il centrale classe 97′, che è in procinto di diventare un nuovo giocatore del City, si trasferirà per una cifra di circa 70 milioni.

La squadra di Manchester aveva sondato altre piste, prima di fiondarsi su Ruben Dias, trattando tra gli altri anche i centrali di Napoli e Atletico Madrid: Koulibaly e Gimenez.

Eleganza, visione di gioco, lancio, anticipo e colpo di testa, sono le caratteristiche del nuovo difensore del City.

Che vanta, inoltre, già cinque presenze nel Portogallo dei big e quattordici partite da titolare tra “Primeira Liga” e Champions in questa stagione.

Avrà, sicuramente, bisogno di un periodo di ambientamento al calcio inglese e anche alle idee del City.

Con l’arrivo di Ruben Dias la squadra di Guardiola dovrà vendere uno dei suoi difensori; l’indiziato sembra essere proprio Nicolas Otamendi; che sembrerebbe vicino prorpio al Benfica per 15 milioni di euro+bonus.

Bisognerà aspettare, per entrambi gli affari, le visite mediche e anche l’accordo tra club e calciatore, che nel caso di Otamendi non sembra vicinissimo.

