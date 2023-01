Calciomercato Napoli: trattativa ufficiale per Ounahi e scambio Gollini-Sirigu

Azzedine Ounahi nel mirino del Napoli. Piccolo cambio in porta con l’arrivo di Pierluigi Gollini e Salvatore Sirigu.

Movimenti in casa Napoli. La buona squadra è stata perlopiù confermata dagli ottimi risultati ma qualcuno potrebbe abbandonare la casacca azzurra. Tra i vari indiziati c’è Salvatore Sirigu. Il portiere ex Genoa, però, non ha mai giocato neanche un minuto in partita. Ci si aspettava un suo esordio nel match in Coppa Italia contro la Cremonese ma così non è stato.

Il portiere sardo, infatti, sembra essere coinvolto in uno scambio tra Napoli e Fiorentina. I Viola vorrebbero concedere in prestito agli azzurri il proprio portiere, Pierluigi Gollini, in cambio dell’estremo difensore classe 87. Non ci dovrebbero essere particolari problemi e l’Atalanta, proprietaria del cartellino del portiere ex Aston Villa, non sembra opporsi particolarmente.

In entrata, invece, il Napoli è sulle tracce di Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers. La squadra di Ligue 1 non sta affrontando un buon momento: è ultima in classifica e si aggrappa attorno alla cessione di uno dei suoi più grandi talenti. Il marocchino classe 2000 sembrerebbe essere promesso sposo al club partenopeo.

L’Angers non fa sconti: il giocatore non parte per una cifra inferiore a 15 milioni di euro. I francesi, però, sperano in un’offerta estera che possa essere più consistente. Il Napoli ragiona e potrebbe aprire ad un suo arrivo anche in estate.