Calciomercato Napoli : spuntan Soumarè e Bakayoko.

Boubakary Soumarè e Timouè Bakayoko sono i 2 nuovi nomi per il centrocampo del Napoli.

Hanno caratteristiche abbastanza simili entrambi, con una differenza di età evidente: il primo ha 21 anni e il secondo 26. Entrambi abbinano centimetri e forza fisica alla quantità.

Per Soumarè il Lille, che ha buoni rapporti con il club di De Laurentis, chiede 30 milioni+ bonus. Ma la soluzione potrebbe essere anche quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Situazione differente per Bakayoko, il Chelsea chiede 30 milioni e non è aperta a prestiti se non con obbligo di riscatto, avendo bisogno di soldi, considerando tutti quelli spesi per il mercato in entrata.

Gli azzurri, al momento, non sono nella condizione di spendere tanti soldi, avendolo già fatto con Osimhen e con il mercato di gennaio. Riuscirebbero solo a permettersi, dopo le cessioni, un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La pista più concreta sembra quella che porti al centrale del Lille, considerando anche lo stipendio molto alto percepito invece dall’ex Milan, che tuttavia è già stato in Serie A allenato da Gattuso; un calciatore già pronto.

Entrambi servirebbero come il pane al mister napoletani che nel suo centrocampo a 2 o a 3, sente la mancanza di un incontrista di qualità, completando quindi la rosa del Napoli.

Con uno tra Bakayoko e Soumarè a dare equilibrio e con un reparto offensivo micidiale, senza dubbio, il Napoli può seriamente puntare allo scudetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

