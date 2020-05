Calciomercato Napoli: spunta Orsolini

Calciomercato Napoli: Riccardo Orsolini finisce nel mirino di Aurelio De Laurentis, ma il Bologna, almeno per ora, non è intenzionato a cederlo.

Gli allenamenti di alcune squadre di Serie A sono ormai ripresi da qualche giorno e, sebbene non si abbia ancora la certezza che il campionato possa davvero riprendere, le voci di mercato, come sottolineato più volte in questi giorni, non accennano a fermarsi.

Una delle squadre più “attive” in questo senso è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentis che, secondo le ultime voci, avrebbe messo gli occhi su Riccardo Orsolini del Bologna. Il giovane attaccante rossoblu piace molto al DS Giuntoli che starebbe quindi sondando il terreno per valutare la fattibilità dell’affare.

L’ex Juventus, prima dello stop dovuto all’emergenza Coronavirus, aveva fatto vedere grandi cose sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic e probabilmente sarebbe stato uno dei 23 che Mancini avrebbe portato ad Euro 2020.

Proprio l’Europeo, slittato al 2021, rappresenta oggi l’obiettivo dichiarato di Orsolini che non vuole certo farsi sfuggire l’occasione di giocare in una manifestazione così importante. Per farlo però sarà necessario giocare con continuità. Una continuità che al numero 7 rossoblu, ora come ora, non manca in terra felsinea.

Andare al Napoli significherebbe quindi sì approdare in un grande club, ma allo stesso tempo andare incontro ad una situazione in cui la titolarità in squadra non sarebbe garantita. In tal senso, le parole dell’agente del giocatore, Donato Di Campli, spiegano meglio la questione:

Dico quello che penso con estrema franchezza: questa situazione del virus cambia tutto. Anche il rinvio degli Europei al prossimo anno, cambia tutto. Credo che nel Bologna, in virtù di quanto sta accadendo, a nessuno interessi una cessione. Sia perché i prezzi non possono più essere quelli congrui ma soprattutto perché abbiamo la necessità di avere continuità in vista degli Europei. A Bologna la continuità ce l’abbiamo, altrove è difficile trovarla. C’è il Napoli, è vero, ma anche tante altre società. A loro è sempre piaciuto, è un pallino di Giuntoli. Di mercato vero però su Riccardo in questo momento non ce n’è. Il Napoli è una società importantissima che ha giocato in Champions e lottato per lo Scudetto, ci mancherebbe non considerarla. Da qui a dire che c’è una trattativa ce ne passa tantissimo. In questo momento le valutazioni sono solo per il Bologna

