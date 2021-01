Calciomercato Napoli: spunta Kohn per il dopo Ghoulam

I partenopei sono alla ricerca di un terzino sinistro. Sul taccuino di Giuntoli spunta il nome del tedesco Derrick Kohn del Willem II.

In casa Napoli tiene banco la questione del terzino sinistro. L’algerino Faouzi Ghoulam, in scadenza nel 2022, dopo gli infortuni patiti in questi anni non è più tornato ai suoi livelli abituali. In questa stagione solo 142 minuti in Serie A per lui.

Per adesso si sono alternati il portoghese Mario Rui e l’albanese Elseid Hysaj, con quest’ultimo però a scadenza in giugno. I tempi dovrebbero essere maturi per un intervento sul mercato ed è per questo che Giuntoli sta monitorando vari profili.

Come riporta Calciomercato.com, l’ultimo nome su cui è piombato l’interesse del Napoli è il terzino sinistro di origini ghanesi naturalizzato tedesco Derrick Kohn.

Derrick Kohn, terzino sinistro del Willem II. Potrebbe essere il ghanese naturalizzato tedesco il post-Ghoulam. — Profilo Twitter Dutch Football

Il classe ’99 è cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco ed attualmente gioca nel Willem II, club olandese di Eredivisie che chiede per il cartellino del giocatore 3 milioni di euro.

Potrebbe essere Kohn il profilo ideale per occupare la casella che rimarrebbe libera con l’uscita di Ghoulam e/o Hysaj, con il presidente De Laurentiis sempre pronto a cogliere vantaggiose occasioni di mercato pescando interessanti giovani in giro per l’Europa.

