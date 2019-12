Calciomercato Napoli: può arrivare Kuluveski

Calciomercato Napoli: Aurelio De Laurentis è pronto a regalare rinforzi a Gennaro Gattuso in vista della seconda parte di stagione: piace Dejan Kulusevski del Parma.

Archiviate le sfide della 17° giornata di campionato, la Serie A si ferma e va in vacanza fino al prossimo 5 gennaio. Pausa attesa da molte squadre sopratutto per ricaricare le pile e per recuperare giocatori infortunati in vista della seconda parte di stagione.

Stop per le festività natalizie accolto sicuramente con gioia dal Napoli di Aurelio De Laurentis che, dopo aver ritrovato il successo, domenica sera, in casa del Sassuolo, stacca la spina per due settimane in attesa di affrontare, il prossimo 6 gennaio, tra le mura amiche del San Paolo, l’Inter di Antonio Conte.

Una sfida, quella tra partenopei e nerazzurri, la cui attesa è già febbrile, che non sarà disputata solo sul campo, ma anche in sede di calciomercato.

Notizie delle ultime ore riferiscono infatti di un interessamento del Napoli per Dejan Kulusevski, centrocampista svedese dell’Atalanta, in prestito al Parma, che piace molto anche alla società di Steven Zhang.

Il club azzurro sembrerebbe disposto a mettere sul piatto un cifra intorno ai 25 milioni di euro che potrebbe essere sufficiente per battere la concorrenza dei milanesi. Ciononostante, il mercato aprirà solo il prossimo 2 gennaio, pertanto, come per gli altri casi, non possiamo far altro che attendere eventuali sviluppi.

