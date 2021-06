Calciomercato Napoli: proposto Pjanic, ma il problema è l’ingaggio

Calciomercato Napoli: notizia clamorosa rimbalzante dalla Spagna che riferisce di un interessamento dei partenopei per Miralem Pjanic. Il centrocampista del Barcellona piace molto agli azzurri che però non possono permettersi il suo stipendio da 6,5 milioni netti di euro all’anno.

Con la stagione 2020-2021 terminata da poco meno di due settimane e in attesa dell’Europeo che scatterà venerdì, l’attenzione degli appassionati e tifosi di calcio si sposta sul calciomercato che, pronto ad aprire ufficialmente i battenti a partire dal prossimo 1° luglio, vede molte squadre già al lavoro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli: pazza idea Pjanic dal Barcellona.

Tra le società che hanno iniziato a muoversi anzitempo c’è ovviamente il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che, seriamente intenzionato a ritornare in Champions League dopo due anni di assenza, ha già le idee chiare sui profili da mettere a disposizione del suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

I reparti che i partenopei puntano a rinforzare anzitutto sono quello difensivo e quello centrale per i quali sono seguiti Perr Schuurs dell’Ajax, Reinildo Mandava del Lille, Morten Thorsby della Sampdoria, Hakim Ziyech del Chelsea e Toma Basic del Bordeaux ai quali si aggiunge Miralem Pjanic del Barcellona il quale, dopo una stagione pressoché anonima in Catalogna, sarebbe pronto a tornare in Serie A per ritrovare lo splendore perduto.

Sul centrocampista bosniaco dei blaugrana sembra aver già messo gli occhi la Juventus del “nuovo” allenatore Massimiliano Allegri che, pronta a ridare al suo ex numero 5 le chiavi del centrocampo, sembra essere in vantaggio, ora come ora, su tutte le altre. Il Napoli resta comunque alla finestra, ma visto l’elevato ingaggio del classe ’90 (6,5 milioni netti di euro all’anno) dovrebbe alla fine virare su altri obiettivi.

Migliori Bookmakers AAMS