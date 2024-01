Calciomercato Napoli: preso Mazzocchi

Calciomercato Napoli: ecco il primo colpo del 2024, in arrivo Mazzocchi dalla Salernitana per una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

Pasquale Mazzocchi nuovo colpo del Napoli. Fonte Immagine: Get Italian Football News

Il Napoli corre ai ripari dopo un girone d’andata più che deludente che ha visto gli azzurri relegati all’ 8° posto in classifica dopo 18 giornate di campionato. Il primo colpo degli azzurri in questa nuova finestra di mercato invernale, infatti, non è tardato ad arrivare ed è stato proprio quello del calciatore napoletano, Pasquale Mazzocchi, che arriverà dalla Salernitana per 3 milioni di euro.

Il giocatore si è, dunque, legato ai colori azzurri per i prossimi 3 anni, precisamente fino a giugno 2027, nel corso dei quali percepirà dalla società azzurra uno stipendio vicino al milione di euro più ulteriori bonus. L’acquisto dell’esterno campano arriva come una manna dal cielo per mister Mazzarri che potrà d’ora in avanti contare sulla duttilità di quest’ultimo che ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter giocare sia a sinistra che a destra per poter attingere da un numero maggiore di scelte di formazioni.

La sensazione è che il Napoli con il colpo Mazzocchi abbia solamente iniziato, di fatto è stato lo stesso patron azzurro, Aurelio De Laurentis, il quale in un’intervista recente aveva rilasciato dichiarazioni che lasciavano intendere un massiccio intervento sul mercato da parte della società partenopea per sopperire alle scelte sbagliate fatta ad inizio stagione.