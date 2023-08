Calciomercato Napoli: preso Cajuste

Colpo a sorpresa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Con un blitz di calciomercato è arrivato il centrocampista del Reims, Jens Cajuste.

È inutile girarci intorno. Gli esperti di calciomercato quando si parla del Napoli e del presidente De Laurentiis rimangono sempre spiazzati. L’imprevedibilità e l’astuzia sono le carte vincenti del patron napoletano. Nessuna traccia sulle testate giornalistiche, nessun bisbiglio. Jens Cajuste è già Villa Stuart per fare le visite mediche di rito.

Jens Cajuste è il colpo del Napoli che non ti aspetti. Un operazione di calciomercato sottotraccia che prima di finire sui giornali è andato in onda a Villa Stuart. Numericamente andrebbe a sostituire Ndombele che non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Tottenham, ma la sua duttilità gli permette di ricoprire più ruoli.

Jens Cajuste: carriera, ruolo e caratteristiche

Cajuste è un centrocampista svedese di origine americane. Il classe 1999 nell’ultima stagione al Reims ha disputato 31 partite, mettendo a segno 3 reti e 1 assist. Viene considerato un mediano moderno, il classico box-to-box, capace di difendere e di attaccare. Per il tecnico del Napoli, Rudi Garcia può essere una valida alternativa a Lobokta davanti alla difesa o come mezz’ala da vice Anguissa.

Il Napoli, grazie alla area scouting lo ha prelevato per 12 milioni di euro dal Reims. Già nel giro della nazionale svedese, Cajuste prima di traferirsi in Francia giocava nel Midtjylland dopo che era cresciuto nel settore giovanile del Orgryte. Il suo punto di forza è la fisicità, alto 188 cm, che gli permette di recuperare tanti palloni, per poi ripartire. Insomma a vederlo piace e presto lo scopriremo.