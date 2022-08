Calciomercato Napoli: presi Ndombele e Raspadori, ceduto Fabiàn Ruiz al PSG

Calciomercato Napoli: colpi Ndombele e Raspadori. Fabiàn Ruiz in trattativa col PSG. Vicino anche Keylor Navas.

Batte due colpi di mercato il Napoli di De Laurentiis: la squadra campana sta per ufficializzare gli acquisti di Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele. Il giovane attaccante del Sassuolo, tra i migliori prospetti del calcio italiano, si trasferisce in Campania per un totale di trenta milioni più bonus.

Trattativa complessa con la dirigenza neroverde, che ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto: base del prestito a cinque milioni, più venticinque per il riscatto. La svolta è arrivata nel pomeriggio con l’inserimento decisivo di bonus, cinque milioni in totale, che saranno in parte legati alla qualificazione del Napoli in Champions League, nonché alle presenze del giocatore.

Spalletti avrà dunque un’alternativa in più sulla trequarti, nel 4-2-3-1 concepito come modulo base per la sua squadra. Un modulo che potrebbe beneficiare dell’inserimento di un mediano di spessore internazionale. Il nome, in tal caso, è quello di Tanguy Ndombele del Tottenham.

L’accordo con gli inglesi giunge sempre sulla base di un prestito oneroso (un milione), più altri trenta per il diritto di riscatto. Ndombele, atteso in Italia domani, svolgerà le visite mediche prima di firmare per il suo nuovo club. Il Tottenham ha lavorato in sinergia con i partenopei, ed è pronto a pagare metà degli otto milioni di ingaggio da corrispondere al giocatore.

Calciomercato Napoli: intreccio Fabiàn-Navas col PSG

Chi, invece, dovrebbe lasciare Napoli è Fabiàn Ruiz: lo spagnolo, ex Betis, è in scadenza di contratto e sta trattando con il PSG. I due club non hanno ancora trovato un accordo (il Napoli chiede almeno venticinque milioni), ma la sensazione è che l’affare andrà in porto. Con il Mondiale che incombe, Fabiàn non vuole rischiare di vivere una stagione da separato in casa al Napoli, che lo avrebbe anche minacciato di metterlo in tribuna, nel caso non accettasse il rinnovo o non trovasse una soluzione per il futuro.

Sempre al PSG è legato l’affare Keylor Navas: Spalletti cerca un profilo internazionale per la porta, e il costaricense, con ben tre Champions League all’attivo, ha le caratteristiche giuste per soddisfare le aspettative dell’allenatore di Certaldo.

Se in un primo momento si era ipotizzato uno scambio proprio con Ruiz, ora il Napoli sta trattando Navas separatamente. Il centramericano percepisce però un ingaggio da nove milioni, fuori dal budget del club campano.

Se il PSG non collaborerà, pagando gran parte dell’ingaggio, l’affare sarà di difficile realizzazione. Il mercato del Napoli ha comunque mosso dei passi importanti. La bella vittoria di Verona ha ridato fiducia all’ambiente, e ora De Laurentiis vuole rinforzare una squadra che, a dispetto delle premesse estive, sembra poter lottare per lo Scudetto.