Calciomercato Napoli: Parma su Luperto, Ounas e Petagna. Idea Denayer e Wistel

Calciomercato Napoli: il Parma di Fabio Liverani punta Luperto, Ounas e Petagna. I partenopei nel frattempo mettono nel mirino Denayer del Lione e Witsel del Borussia Dortmund.

All’inizio della stagione 2020-2021 manca poco più di una settimana e se da un lato le squadre continuano a prepararsi per farsi trovare pronte all’inizio del nuovo campionato, dall’altro c’è un calciomercato che quest’anno, causa Coronavirus, chiuderà i battenti addirittura ad ottobre. Si comincerà a fare sul serio con i giocatori che magari cambieranno maglia nel giro di pochi giorni.

Potrebbe essere questo il caso di Sebastiano Luperto, Adam Ounas e Andrea Petagna. L’ex difensore dell‘Empoli e il franco-algerino nelle scorse settimane erano stati accostati al Genoa di Enrico Preziosi, ma la pista che porta dal Vesuvio alla Lanterna sembra essersi ormai raffreddata coi giocatori che attendono quindi di sapere quale sarà il loro futuro. In tal senso il Parma del neo tecnico, Fabio Liverani avrebbe contattato il DS Giuntoli per provare ad intavolare una trattativa per il giovane centrale difensivo e per il talentuoso attaccante ex Bordeaux ai quali, in seguito, si è aggiunto anche il profilo di Andrea Petagna che, acquistato dalla Spal lo scorso inverno, potrebbe presto tornare in Emilia visto che a Napoli è già chiuso dal nuovo idolo azzurro, Victor Osimhen.

E se Luperto, Ounas e Petagna rappresentano potenziali movimenti in uscita, ci sono anche potenziali movimenti in entrata che è giusto menzionare. Secondo le classiche voci di corridoio circolate in rete nelle ultime ore pare infatti che Aurelio De Laurentiis starebbe guardando nuovamente in Francia per provare a regalare a Gennaro Gattuso un degno sostituto di Koulibaly. L’ultimo nome finito nella lista dei desideri del patron azzurro sembrerebbe quello di Jason Denayer, difensore centrale belga, attualmente in forza all’Olympique Lione di Rudi Garcia. Il forte classe ’95 costa 20 milioni, cifra non irresistibile che il Napoli potrebbe certamente permettersi di spendere. Occorre cedere prima Koulibaly però.

E quello di Denayer non è l’unico nome belga circolato dalle parti di Castel Volturno. Stando a quanto riporta Il Mattino, pare che anche Axel Witsel del Borussia Dortmund sia molto apprezzato dal tecnico calabrese degli azzurri. L’ex Zenit San Pietroburgo, viste le difficoltà a trattare con la Roma per Jordan Veretout, potrebbe rappresentare infatti una “valida alternativa” al francese. Talento ed esperienza da vendere, il classe ’89 di Liegi sarebbe davvero gradito a Gennaro Gattuso che non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti del calciatore. L’unico ostacolo alla trattativa è rappresentato però dall’ingaggio dell’attuale numero 28 del Borussia Dortmund che supera i 7 milioni netti di euro all’anno. Una cifra forse troppo alta che potrebbe non giovare all’economia del club partenopeo.

