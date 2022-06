Calciomercato Napoli: offerta Chelsea per Koulibaly, Arsenal su Lozano

Calciomercato Napoli, sirene dalla Premier League per Koulibaly e Lozano: il difensore piace al Chelsea, che cerca un centrale in grado di sostituire Rudiger. Il messicano è finito nel mirino dell’Arsenal.

I pezzi pregiati del Napoli fanno gola alla Premier League inglese: le ultime notizie circolate sul mercato azzurro confermano come due big, Koulibaly e Lozano, siano finiti nel mirino delle grandi d’Oltremanica. Kalidou Koulibaly piace al Chelsea allenato da Thomas Tuchel. I “Blues” sono alla ricerca di un centrale che possa sostituire Antonio Rudiger, accasatosi al Real Madrid, e guardano in Serie A per completare la rosa.

I londinesi hanno chiesto informazioni su Milan Skriniar e Matthijs De Ligt, ma per entrambi sia Inter che Juventus hanno chiesto cifre ritenute proibitive. Per questo, si è deciso di virare su Koulibaly che, tanto per età (31 anni), quanto per scadenza del contratto (30 giugno 2023), può rappresentare una soluzione più abbordabile dal punto di vista economico.

Su Koulibaly è forte anche l’interesse della Juventus, ma secondo il portale Calciomercato.it, il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a cedere il senegalese, punto fermo della rosa partenopea, ad un’acerrima rivale.

Per questo, la pista estera potrebbe diventare quella più calda, nel caso le parti non giungessero a un accordo sul rinnovo di contratto. L’agente di Koulibaly, Ramadani, si trova in questi giorni a Londra, e potrebbe intensificare i contatti con la dirigenza del Chelsea per discutere della trattativa. Si può chiudere per una cifra vicina ai 40 milioni.

Situazione Lozano: l’Arsenal si fa avanti?

Altre voci, provenienti dal Messico, mettono agitazione all’ambiente azzurro e, presumibilmente, a Luciano Spalletti: Hirving Lozano, tra i giocatori più apprezzati e utilizzati dall’allenatore di Certaldo, sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal.

Ne scrive il portale “Deportetrece”, in un articolo a firma Juan Carlos Sandoval. Il giornalista individua in Lozano un rinforzo adatto al progetto “giovane e talentuoso” dei “Gunners”, che recentemente hanno perfezionato l’acquisto di Gabriel Jesus dal Manchester City.

Il messicano sarebbe ovviamente chiamato a giocarsi il posto, in particolare col giovane Nicolas Pepé, ma il suo talento gli verrà utile per adattarsi alla nuova realtà calcistica. Non sono stati forniti dettagli su un’eventuale offerta ma, se quest’ultima dovesse arrivare, il Napoli non scenderà sotto la richiesta di 45-50 milioni.