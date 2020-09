Calciomercato Napoli News: Malcuit verso Parma

Il Napoli non lavora esclusivamente a dei colpi in entrata, pensa anche ai (tanti) esuberi da cedere. Uno di questi è proprio Kevin Malcuit, terzino destro arrivato a Napoli, 2 estati fa, per 13 milioni dal Lille.

In 2 anni il francese ha giocato appena 30 partite complice, anche, l’infortunio subito quest’anno durante la partita con la Spal. È stato certamente penalizzato anche da alcuni errori importanti, uno su tutti, quello contro la Juventus che ha portato all’espulsione di Meret.

Nel finale di stagione e con l’arrivo di Gattuso non ha trovato molto spazio, giocando solo pochi minuti nel finale di gara contro l’Inter. Considerando, che il mister azzurro ritiene fondamentali Di Lorenzo e Hysaj; Kevin quindi non ha posto nel Napoli.

Malcuit in Champions contro il Salisburgo.

I suoi agenti devono trovargli una sistemazione, affinchè il ragazzo possa mettersi in mostra in un’altra squadra.

Nelle ultime ore la squadra che si è fatta avanti, per il terzino napoletano, è il Parma di Liverani che ha bisogno di un laterale a destra.

De Laurentis chiede,per cederlo, 10 milioni di euro; considerando la situazione difficile della maggior parte dei club è disposto ad accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.

Malcuit sarebbe molto contento di trasferirsi in Emilia, in una squadra, che gli permetterebbe di giocare con continuità.

Gli emiliani aspettano, la situazione potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di questa sessione di mercato, con un Napoli che ha la necessità di vendere per completare la rosa, accontentandosi anche di un’offerta leggermente inferiore ai 12 milioni chiesti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS