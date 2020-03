Calciomercato Napoli: Muriqi può essere il dopo Milik

Calciomercato Napoli: Vedat Muriqi del Fenerbahce può essere il sostituto di Arek Milik ormai prossimo all’addio a fine stagione.

Con l’addio di Milik ormai quasi certo (Inter, Milan e Atletico Madrid sono sulle sue tracce), il Napoli di Aurelio De Laurentis guarda al futuro e pensa al possibile sostituto del polacco. L’ultimo nome finito sul taccuino del DS Giuntoli sembra quello di Vedat Muriqi del Fenerbahce.

Il calciatore piace molto al club azzurro che avrebbe visto in lui un profilo adatto al sistema di gioco di Gennaro Gattuso. La prima scelta, qualora Milik partisse davvero, rimane sempre Azmoun dello Zenit San Pietroburgo, ma nel caso in cui la trattative per l’iraniano dovesse fallire, ecco allora che il kosovaro diventerebbe la prima e unica scelta della società campana.

Il Fenerbahce lo valuta 20 milioni di euro, anche se è molto probabile che il suo prezzo aumenti in estate visto che su di lui ci sono club come Tottenham, Manchester United, Leicester ed Eintracht Francoforte. In Italia, Muriqi, che in campionato ha totalizzato 13 gol in 25 partite, piace molto anche alla Lazio e alla Juventus, con i partenopei che sembrano però essere in vantaggio sia sui biancocelesti che sui bianconeri.

Per ora non c’è nulla di concreto, ma non è detto che Napoli e Fenerbahce non possano imbastire davvero una trattativa e riattivare quell’asse Istanbul-Napoli che già lo scorso anno ha visto Elmas passare dai turchi agli azzurri.

