Calciomercato Napoli: Milik per Calhanoglu se Ibrahimovic lascia Milano. Piace anche Jovic del Real

Con il calcio fermo ormai da giorni, tutto ciò che possiamo fare è trattare notizie di calciomercato che, in questo caso, riguardano ancora una volta il Napoli di Aurelio De Laurentis.

Nelle scorse ore avevamo parlato dell‘interesse dei partenopei per Matteo Pessina dell’Hellas Verona. Giovane centrocampista di proprietà dell’Atalanta che tanto piace a Gennaro Gattuso.

Un Gennaro Gattuso che, seppur con qualche difficoltà iniziale, aveva riportato entusiasmo e punti dalle parti del San Paolo. Con lui la squadra ha rivisto le zone nobili della classifica e anche giocatori, fino a quel momento un po’ spenti, come Mertens e Milik, hanno ripreso la retta via..

Il polacco, insieme al compagno di reparto belga, era infatti uno degli uomini più in forma della squadra prima della sosta e voci di corridoio dell’ultim’ora riferiscono che il numero 99 azzurro sarebbe il principale obiettivo di mercato del Milan per sostituire il partente Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese infatti molto probabilmente lascerà Milano a “fine stagione” e l’ex Ajax è quindi il principale indiziato per sostituirlo. Tuttavia, sebbene la cessione di Milik ai rossoneri sia fattibile, il club partenopeo vorrebbe qualcosa, o per meglio dire, qualcuno in cambio.

Si lavora quindi ad una soluzione che porterebbe a Napoli un pupillo di Gennaro Gattuso, vale a dire quell’Hakan Calhanoglu che il tecnico calabrese conosce bene avendolo allenato ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei rossoneri.

Calciomercato Napoli: si segue anche Luka Jovic del Real Madrid

Sul taccuino azzurro ovviamente non ci sono solo Matteo Pessina e Hakan Calhanoglu. Il DS Giuntoli, sempre secondo indiscrezioni dell’ultim’ora, starebbe pensando ad un vero e proprio colpo da 90 direttamente da Madrid, sponda Real.

Pare infatti che i partenopei siano intenzionati a portare in Italia nientemeno che Luka Jovic, attaccante serbo classe ’97, che in questi mesi con la maglia dei blancos addosso non ha avuto molta fortuna.

Potare l’ex Eintracht Francoforte nel Bel Paese non sarà facile, visto che il Real l’ha pagato la bellezza di 60 milioni di euro, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave.

A Napoli, Jovic sarebbe titolare inamovibile e con Milik pronto ad andare a Milano le sorti del reparto offensivo azzurro sarebbero affidate proprio al giovane calciatore di Batar.

