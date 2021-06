Calciomercato Napoli: Mario Rui ad un passo dal Galatasaray

Il Galatasaray tratta Mario Rui. Turchi pronti ad offrire tra i cinque e i sei milioni al Napoli.

Mario Rui in uscita dal Napoli: il terzino portoghese, arrivato quattro anni fa dalla Roma per volere di Sarri, ha finito per trovare un discreto spazio anche con Ancelotti e Gattuso, che gli hanno spesso affidato le chiavi della corsia mancina. Ciononostante, l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’allenatore di Certaldo ha avuto Rui a disposizione nella capitale, ma tra i due non è mai scattato un feeling particolare. Spalletti cerca un laterale più affine alla sua idea di gioco (il sogno è Emerson Palmieri), per cui non si opporrebbe a un’eventuale cessione del portoghese.

Giuntoli ha aperto dunque il tavolo delle trattative e i potenziali acquirenti non hanno tardato a farsi avanti. Uno di questi è il Galatasaray, club vicecampione di Turchia. I giallorossi, secondo quanto riferisce il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, sono pronti ad offrire 5-6 milioni per avere Rui alla propria corte. Una cifra che potrebbe soddisfare le richieste del Napoli, vista anche l’età del giocatore, non più giovanissimo (30 anni) e un rendimento che è andato leggermente in calando nelle ultime stagioni (due assist in 27 partite di campionato quest’anno, a fronte di un 2018 chiuso con ben due gol e quattro assist all’attivo). Con i soldi incassati, Giuntoli partirebbe all’assalto di un nuovo laterale mancino (si parla di Palmieri, ma anche di Reinildo del Nizza e Gudmundsson del Groingen). Presto potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca.

Migliori Bookmakers AAMS