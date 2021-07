Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Zielinski

Calciomercato Napoli: Pep Guardiola vuole Piotr Zielinski al Manchester City. Il polacco potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime settimane, ma servono almeno 50 milioni di euro.

Bomba di mercato che giunge dall’Inghilterra: stando a quanto emerso nelle ultime ore, Pep Guardiola vorrebbe Piotr Zielinski al Manchester City la prossima stagione. Il tecnico spagnolo, infatti, stravede per il polacco che potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime settimane per trasferirsi in terra d’Albione, in quello che è, all’unanimità, il campionato più bello del Mondo: la Premier League.

Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski nel mirino del Manchester City.

Una destinazione, quella inglese, che rappresenterebbe il definitivo salto di qualità per l’ex Empoli ed Udinese che, dopo anni esaltanti in Serie A in cui ha messo in mostra tutto il suo straripante talento, potrebbe trasferirsi in un top club europeo con il quale avrebbe sicuramente più possibilità di vincere trofei.

Zielinski, in caso di trasferimento ai Citizens, andrebbe a “completare” un pacchetto di centrocampo da sogno che può contare già su gente del calibro di De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan e Rodri. Un centrocampo nel quale il classe ’94 verrebbe utilizzato negli stessi ruoli che ricopre nel Napoli, vale a dire in quelli di mezzala e/o trequartista.

Spalletti, che lo considera al centro del progetto, non vorrebbe ovviamente perderlo, ma dinanzi ad un’offerta vantaggiosa sarebbe difficile dire no. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha quindi già fissato a 50 milioni di euro il prezzo di partenza per il suo gioiellino che, aggregatosi poche ore fa al resto della squadra nel ritiro di Dimaro, attende ora di conoscere quale sarà il suo futuro.

Il Manchester City non ha ancora avanzato un’offerta ufficiale al Napoli, ma le parti dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per parlarne in maniera più chiara. Non ci resta quindi che aspettare eventuali sviluppi per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

