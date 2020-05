Calciomercato Napoli: Ilicic e Zapata per sostituire Mertens

Calciomercato Napoli: i partenopei pensano a Josip Ilicic e Duvan Zapata dell'Atalanta per sostituire il partente Dries Mertens.

Il futuro di Dries Mertens al Napoli è sempre incerto. Le voci che giungono dal capoluogo campano sono sempre più contrastanti. C’è chi dice che il belga resterà in Campania ancora a lungo (rinnovando quindi il suo contratto in scadenza a giugno) e chi invece suppone che il numero 14 azzurro sia già pronto a partire.

Calciomercato Napoli: piacciono Ilicic e Zapata dell’Atalanta.

Indiscrezioni dalla relativa attendibilità che inducono comunque a pensare a come possa procedere il Napoli nel caso in cui il 32 enne di Lovanio dovesse davvero lasciare il San Paolo a fine stagione. La lista dei profili selezionati dal DS Giuntoli è piena zeppa di nomi altisonanti che in maglia azzurra sarebbero sicuramente ben accetti.

Gli ultimi ad essere finiti in questa lista sono quelli di Josip Ilicic e Duvan Zapata dell’Atalanta. Il primo piace molto a Gattuso per via della sua incredibile duttilità tattica, il secondo invece è molto gradito al presidente De Laurentis che lo apprezzava già ai tempi in cui il colombiano giocava in maglia partenopea.

Stapparli ai nerazzurri di Gian Piero Gasperini sarà difficilissimo vista la centralità che i due giocatori hanno all’interno dei piani del tecnico piemontese. Tuttavia, se Mertens, Koulibaly e Milik verranno ceduti a peso d’oro, il Napoli avrebbe allora il capitale necessario per provare ad affondare il colpo per i due gioielli della Dea. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

