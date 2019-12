Calciomercato Napoli: il Sassuolo interessanto a Younes

L’attaccante tedesco è l’ultima scelta nel mazzo di Gattuso e potrebbe partire a gennaio. Gli emiliani vorrebbero portarlo in neroverde e il ds Carnevali si sarebbe già attivato.

Con il mercato delle punte in fibrillazione, specialmente per la situazione di Callejon e Mertens, viste le scadenze imminenti di contratto, il Napoli è in procinto di anticipare quella rivoluzione che a giugno dovrebbe comunque partire.

Con Milik ormai ritrovato, un Insigne da recuperare soprattutto dal lato motivazionale, a tenere banco è soprattutto il futuro del duo belga-spagnolo, allo stato delle cose non ancora chiaro.

Nonostante tutto, però, c’è un altro giocatore che sta cercando di capire il suo futuro: Amin Younes. Il tedesco, ormai relegato a ultima scelta nello scacchiere di Gattuso, è candidato ad accasarsi a un’altra squadra.

ll ds del Sassuolo Carnevali, infatti, approfittando del dialogo aperto con gli azzurri per due giocatori in orbita Napoli come Boga e Berardi, infatti, avrebbe raccolto informazioni per provare portare in Emilia l’attaccante classe ’93.

