Calciomercato Napoli: idea Lindstrom se parte Lozano

Il Napoli avrebbe puntato gli occhi sul danese dell’Eintracht Francoforte, Lindstrom, nel caso in cui dovesse salutare Lozano, sempre più vicino agli Stati Uniti.

Lozano potrebbe lasciare il Napoli. Il suo entourage, dopo aver rifiutato le offerte di calciomercato provenienti dall’Arabia Saudita e dal Messico, secondo calciomercato.com, avrebbe ricevuto una proposta indecente dagli Stati Uniti. Il Los Angeles FC, squadra in cui gioca Giorgio Chiellini, militante nella MLS avrebbe offerto al Chucky, un ingaggio intorno ai 15 milioni di dollari all’anno.

Il Napoli dal canto suo, con un offerta non inferiore ai 20 milioni, potrebbe accettare l’offerta americana, anche in considerazione delle prestazioni di Lozano e del suo contratto che termina nel 2024. Il presidente De Laurentiis, a riguardo, sta dettando le regole per i suoi calciatori in scadenza: o rinnovano a cifre più basse, altrimenti, arrivederci, con il rischio di finire ai margini della squadra.

Nell’anno dello scudetto, Lozano ha contribuito con 4 goal e 4 assist in 41 partite, tra campionato e coppe, senza entusiasmare più di tanto. Se non dovesse accettare le proposte di ingaggio rivolte verso il basso rispetto ai 4.5 milioni di euro a stagione percepiti attualmente, necessariamente dovrà fare le valigie. Per non farsi trovare impreparati, il Napoli si sta guardando intorno, con profili più affidabili o autentiche scoperte.

Calciomercato Napoli, occhi in Italia ma non solo: Lindstrom

Il calciomercato del Napoli è sempre in evoluzione. L’imprevedibilità di De Laurentiis, oltre a sorprendere gli addetti ai lavori, sorprende anche il suo staff, che da poco si avvale delle competenze del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, arrivato in sostituzione di Cristiano Giuntoli.

Il noto quotidiano napoletano, Il Mattino, avrebbe indicato in Jesper Lindstrom il sostituto di Lozano. Un talento danese di 23 anni che attualmente gioca nell’Eintracht Francoforte, ricoprendo più ruoli a centrocampo. Un vero jolly che può agire sia da trequartista che da esterno d’attacco.

Il problema del Napoli, è la valutazione e la concorrenza. Lindstrom è cercato da mezza Europa, con il Newcastle in prima fila. Con l’inserimento delle sterline, in valore del giovane danese è schizzato a 35 milioni di euro, un investimento che avrebbe spaventato anche la Juventus, anche lei sulle tracce del giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Se non si dovesse concretizzare la pista Lindstrom, il Napoli da tempo avrebbe bloccato Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco del Bologna sarebbe un profilo collaudato, con costi molto più leggeri. Un opportunità di calciomercato anche in considerazione del mancato rinnovo che tarda ad arrivare, per un giocatore che avrebbe l’intenzione di confrontarsi con altre realtà.