Calciomercato Napoli: Gabri Veiga se Zielinski va in Arabia Saudita

Piotr Zielinski – StadioSport.it

Il Napoli è alle prese con il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, scadenza 2024, corteggiato dal mondo arabo. In caso di addio, il presidente De Laurentiis è pronto ad intensificare i contatti con il Celta Vigo per il 21enne Gabri Veiga.

Zielinski potrebbe lasciare il Napoli e accettare la ricca proposta araba: 1 milione di euro al mese, per 36 mesi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i sauditi avrebbero alzato l’offerta, passando da 20 a 30 milioni che avrebbe messo a dura il presidente De Laurentiis che stava trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Per Zielinski una proposta indicente rispetto ai 4,8 milioni a stagione che percepisce al Napoli. Per la società partenopea una valutazione enorme in considerazione che il prossimo anno va in scadenza. Cifre che parlano da sole e sembrano il preludio di un addio, tanto che la dirigenza napoletana avrebbe già individuato il prossino erede.

Centrocampo Napoli, Gabri Veiga in rampa di lancio

Se Zielinski dovesse andare in Arabia Saudita, il Napoli avrebbe già in mente il sostituto. Con il Celta Vigo, secondo quanto viene riportato da Transfermarkt.it, il presidente De Laurentiis sta trattando al ribasso, sotto la clausola rescissoria posta a 40 milioni di euro, il 21enne Gabri Veiga.

Il Napoli ha bussato alla porta ✊🚪del Celta Vigo: offerti 30 milioni per Gabri Veiga, 10 sotto la clausola rescissoria📑 . No degli spagnoli ma la trattativa è viva 📳



Esclusiva di @FabrizioRomano.#TMmercato #calciomercato #mercato pic.twitter.com/mDCymBMlMd August 7, 2023

Una trattativa ben avviata secondo Sky Sport che porterebbe Gabri Veiga alla corte di Rudi Garcia. Un centrocampo del Napoli che cambierebbe aspetto e forma considerando le qualità del giovane spagnolo, molto più rapido e bravo negli inserimenti, esploso nella Liga della passata stagione.

Certo che rimpiazzare Zielinski dopo 7 stagioni in cui ha messo a referto 253 presenze e 34 reti solo in Serie A, non sarà facile. Ecco per cui un altro profilo più esperto e rodato potrebbe essere l’olandese ex Az, Koopmeiners, che secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli sta trattando su una base di 30 milioni.

Una trattativa complicata quella che porterebbe a Koopmeiners, giocatore di assoluta affidabilità, quest’anno autore della miglior stagione in Serie A, in cui ha messo a segno ben 10 reti. Per il Napoli una trattativa di calciomercato in salita, in quanto il muro dell’Atalanta si è spinto fino a 40 milioni di euro.