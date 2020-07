Calciomercato Napoli: De Laurentiis pronto a pagare la clausola rescissoria per Szoboszlai

Calciomercato Napoli: Dominik Szoboszlai potrebbe presto finire a Castel Volturno. De Laurentiis è infatti pronto a pagare, al Salisburgo, la clausola rescissoria da 25 milioni di euro dell’ungherese.

Con l’affare Osimhen ormai in dirittura d’arrivo, il Napoli continua a muoversi sul mercato e a sondare il terreno per Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000, in forza agli austriaci del Salisburgo. Il giovane talento ungherese piace molto a Gennaro Gattuso che avrebbe visto in lui il perfetto sostituto del partente Allan.

Il brasiliano infatti ha ormai perso la sua titolarità in squadra a favore di Demme e Lobotka ed è chiaro come non rientri più nei piani del suo allenatore che avrebbe quindi fatto capire, a sua volta, che il centrocampista ex Udinese è libero di andare via.

Calciomercato Napoli: i partenopei sondano il terreno per Szoboszlai del Salisburgo.

Resta da trovare l’acquirente giusto, ovvio (l’Everton di Ancelotti ci starebbe pensando seriamente), ma nel frattempo il club di De Laurentiis pensa già alla prossima a stagione e quindi ad incontrare la dirigenza del Salisbiurgo per parlare proprio di Szoboszlai, la cui clausola rescissoria ammonta a 25 milioni di euro.

Una cifra che non spaventa il Napoli che pur di avere in squadra il promettente centrocampista magiaro è disposto a tutto. Bisognerà tuttavia battere la concorrenza del nuovo Milan targato Rangnick che, già a gennaio, aveva trovato un accordo col giocatore. Nei prossimi giorni, dopo che il DS Giuntoli avrà incontrato l’entourage del giocatore, dovremmo saperne di più.

