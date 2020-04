Calciomercato Napoli, clamoroso: la Lazio vuole Insigne

Calciomercato Napoli: notizia clamorosa che giunge da Roma dove si ritiene che la Lazio di Claudio Lotito sia interessata a Lorenzo Insigne.

In questi giorni in cui i massimi organi calcistici del nostro paese discutono in merito alle modalità e possibilità di tornare in campo a maggio, notizie clamorose di calciomercato giungono alle nostre orecchie dalla capitale.

Voci di corridoio provenienti da Formello riferiscono infatti di un clamoroso interesse della Lazio di Claudio Lotito per Lorenzo Insigne, attaccante classe ’91, in forza al Napoli di Gennaro Gattuso. Il numero 24 azzurro piace infatti molto a Simone Inzaghi che avrebbe avuto già modo di parlare con l’ex Pescara, a Dubai, lo scorso inverno.

Calciomercato Napoli: la Lazio punta Lorenzo Insigne (Fonte immagine: Facebook – SSC Napoli 1926)

Un incontro a cena negli Emirati Arabi al quale avrebbe partecipato anche Ciro Immobile, pupillo del tecnico piacentino alla Lazio, che in questa storia potrebbe giocare un ruolo chiave per l’eventuale trasferimento di Insigne all’ombra del Colosseo.

Il giocatore azzurro, come detto, piace ad Inzaghi e alla società biancoceleste, ma il prezzo che De Laurentis ha dato al suo gioiello è di gran lunga superiore ai 60 milioni, cifra che chiaramente non rientra nelle possibilità di Lotito che per giunta non sarebbe nemmeno in grado di garantire ad Insigne lo stesso stipendio (5 milioni di euro) che percepisce attualmente dal Napoli.

Molto probabilmente non se ne farà nulla, visti anche i tempi che corrono, ma dato che nel calciomercato non è mai detta l’ultima parola, aspetteremo eventuali sviluppi per saperne di più.

