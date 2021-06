Calciomercato Napoli: per il centrocampo piace Thorsby

Calciomercato Napoli: Luciano Spalletti vuole Morten Thorsby. Il norvegese andrebbe a prendere il posto di Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito.

Luciano Spalletti, arrivato in Campania da pochi giorni, ha già le idee chiare per il suo Napoli; l’ex tecnico dell’Inter ha già fatto comprendere di non voler modificare più di tanto l’assetto della squadra lasciata da Gennaro Gattuso, ma di volerla completare con acquisti mirati, ovviamente non dispendiosi, che soddisfino le sue esigenze tecnico-tattiche.

Calciomercato Napoli: piace Thorsby della Sampdoria.

In tal senso, l’allenatore toscano avrebbe chiesto al patron Aurelio De Laurentiis un centrocampista fisico e affidabile come Morten Thorsby, classe ’96 attualmente in forza alla Sampdoria del presidente Ferrero. Il norvegese piace molto al nuovo tecnico azzurro che sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo accanto ai confermati Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

L’ottima stagione disputata sul versante blucerchiato di Genova ha ovviamente fatto salire Thorsby agli onori della cronaca, portando su di lui l’interesse non solo del Napoli, ma anche di Lazio e Atalanta che, proprio come i partenopei, hanno visto in lui quell’esperienza e quella maturità sulle quali poter fare completo affidamento.

Il prezzo del cartellino dell’ex centrocampista dell’Heerenveen si aggira attualmente intorno agli 8 milioni di euro, cifra che, considerando il periodo, è sicuramente alla portata di campani, laziali e lombardi che, in attesa dell’apertura ufficiale delle trattative che scatterà il prossimo 1° luglio, proveranno a convincere il duttile 25 enne di Oslo a trasferirsi nelle rispettive squadre.

L’Atalanta, ora come ora, sembra in vantaggio su Napoli e Lazio, vista la partecipazione alla prossima Champions League, ma alla fine, ciò che farà la differenza, sarà la volontà del calciatore. Vedremo quindi cosa accadrà tra qualche settimana. Seguiranno aggiornamenti.

Migliori Bookmakers AAMS