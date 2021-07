Calciomercato Napoli: bloccato Vaclik

Calciomercato Napoli: i partenopei puntano Tomas Vaclik, portiere attualmente impegnato con la Repubblica Ceca ad Euro 2020. L’estremo difensore è in uscita dal Siviglia.

Dopo settimane di attesa, condite da indiscrezioni più o meno attendibili, comincia ufficialmente oggi la sessione estiva di calciomercato. Una sessione che ci terrà compagnia fino al prossimo 31 agosto nella quale, siamo sicuri, ne vedremo delle belle.

Calciomercato Napoli: piace Tomas Vaclik, portiere ceco in uscita dal Siviglia (Photo Credit: Wikipedia).

Molte squadre, come spesso sottolineato in questi giorni antecedenti l’apertura ufficiale delle trattative, sono a lavoro ormai da tempo per rinforzare le proprie rose e soddisfare così le richieste dei propri allenatori che non vedono l’ora di ricominciare.

Tra le società più attive sul mercato c’è ovviamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, desideroso di tornare in Champions League dopo due anni di assenza, starebbe lavorando meticolosamente per mettere a disposizione di Luciano Spalletti una rosa competitiva il cui obiettivo sarà quello di posizionarsi tra le prime quattro posizioni.

Una competitività che il patron azzurro spera di ottenere anche attraverso il mercato che dovrebbe portare all’ombra del Vesuvio elementi forti ed esperti in grado di aiutare la squadra a centrare i propri obiettivi. A tal proposito quindi, l’ultimo nome finito nella lista dei desideri partenopei sembra essere quello di Tomas Vaclik, portiere classe ’89 attualmente impegnato ad Euro 2020 con la sua Repubblica Ceca.

L’estremo difensore ceco è in uscita dal Siviglia che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, non dovrebbe rinnovargli il contratto scaduto ieri. Tra andalusi e campani c’è già un pre-accordo per l’ingaggio del giocatore, ma prima di procedere con l’operazione, la società azzurra ha fatto sapere di voler valutare meglio le posizioni di Ospina e Meret per i quali verrà presa una decisione solo al termine di Copa America ed Europeo. Stando quindi così la situazione non ci resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

Migliori Bookmakers AAMS