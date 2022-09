Calciomercato Napoli estate 2022: tutti gli acquisti e le cessioni dei bianconeri durante il mercato estivo con la rosa titolare aggiornata.

Si conclude anche il calciomercato del Napoli. Una squadra che, rispetto allo scorso anno, ha visto tantissime partenze. La più importante di tutte è stata sicuramente quella di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro è approdato al Chelsea per una cifra attorno ai 38 milioni di euro. Con questo gruzzoletto, il Napoli ha acquistato Kim Min-Jae dal Fenerbahce.

Il difensore sudcoreano ha impattato subito bene in campionato, andando anche a segno al Maradona contro il Monza. Oltre a Kim, il Napoli ha acquisto anche Leo Skiri Østigård dal Genoa, potenziando ancora di più il proprio reparto difensivo. Due difensori che hanno già fatto vedere tanto nelle prime uscite.

Anche in attacco ci sono stati degli stravolgimenti con gli addii di Lorenzo Insigne al Toronto e quello sofferto di Dries Mertens al Galatasaray. Al loro posto sono arrivati due attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori che completano l’attacco insieme a Victor Osimhen.

Il georgiano, seguito da tempo dal Napoli, è stato prelevato dalla Dinamo Batumi per la cifra di 10 milioni di euro. L’attaccante si è fatto notare con le sue prodezze segnando sia all’esordio contro il Verona ma anche contro il Monza. Giacomo Raspadori, invece, è arrivato dal Sassuolo in prestito oneroso per 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Molto più sofferto, invece, l’acquisto di Giovanni Simeone. L’attaccante del Verona sembrava essere destinato ai partenopei, eppure c’erano sempre ostacoli che complicavano tutto. Alla fine, il Cholito è approdato all’ombra del Vesuvio in prestito dagli scaligeri per 3,5 milioni di euro. In mediana, la società ha puntato su Tanguy Ndombele del Tottenham, con cui si è raggiunto l’accordo di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Novità anche in porta. Con l’addio di David Ospina, è arrivato come secondo portiere Salvatore Sirigu dal Genoa. Il sogno del Napoli era anche Keylor Navas ma l’estremo difensore è rimasto al PSG. La volontà, dunque, è di puntare tutto su Alex Meret che sembrava ad un passo dalla cessione. Come terzino aggiunto c’è anche Mathías Olivera dal Getafe per cui il Napoli ha speso 15 milioni di euro.

Nel mercato in uscita, oltre alla vendita di pezzi importanti, c’è stato anche la partenza in prestito di Andrea Petagna al Monza. Anche Fabian Ruiz ha salutato il Napoli dopo tanti anni in azzurro per approdare al PSG.

Calciomercato Napoli, le cessioni e gli acquisti

Acquisti

Raspadori (Sassuolo, a), Ndombele (Tottenham, c), Simeone (Verona, a), Sirigu (Svincolato, p), Kim (Fenerbahce, d), Ostigard (Brighton, d), Olivera (Getafe, d), Kvaratskhelia (Dinamo Batumi, a), Contini (Vicenza, p), Gaetano (Cremonese, c), Zerbin (Frosinone, a), Palmiero (Cosenza, c), Costa (Parma, d), Zedadka (Charleroi, c),Rossi (Milan, a), Sahli (svincolato, a)

Cessioni

Ounas (Lille, a), Ambrosino (Como, a), Costa (Foggia, d), Fabian Ruiz (Psg, c), D’Ursi (Foggia, a), Costanzo (Alessandria, d), Petagna (Monza, a), Folorunsho (Bari, c), Luperto (Empoli, d), Ferrari (Vicenza, a), Mezzoni (Ancona, d), Mertens (scadenza contratto, c), Vergara (Pro Vercelli, c), Saco (Pro Vercelli, c), D’Agostino (Juve Stabia, a), Cioffi (Pontedera, a), Insigne (Toronto, a), Ghoulam (scadenza contratto, d), Malcuit (scadenza contratto, d), Tuanzebe (Manchester United, d), Sgarbi (Renate, a), Ospina (scadenza contratto, p), Machach (Ionikos, c), Labriola (Taranto, c).

Napoli, la rosa

PORTIERI: Alex Meret, Salvatore Sirigu, Davide Marfella.

DIFENSORI: Kim Minjae, Amir Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Skiri Østigård, Mathías Olivera, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Zanoli

CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa, Tanguy Ndombele, Eljif Elmas, Piotr Zielinski.

ATTACCANTI: Khvicha Kvaratskhelia , Giacomo Raspadori, Hirving Lozano, Matteo Politano, Victor Osimhen, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin.

Napoli, probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia